US-Fernsehen

«Hollywood Demons» kehrt im April mit neuer Staffel zurück

von

Investigation Discovery setzt die True-Crime-Reihe fort und beleuchtet erneut die dunklen Seiten des Ruhms.

Der Sender Investigation Discovery hat den Starttermin für die zweite Staffel von «Hollywood Demons» bekannt gegeben. Die neuen Folgen laufen ab dem 20. April jeweils montags um 21:00 Uhr und stehen parallel auch beim Streamingdienst HBO Max zur Verfügung. Produziert wird «Hollywood Demons» erneut von AMPLE Entertainment.

Die fünfteilige Staffel setzt erneut auf einen schonungslosen Blick hinter die glamouröse Fassade der Unterhaltungsindustrie. Im Fokus stehen persönliche Schicksale, Skandale und die psychologischen Folgen von Ruhm. Mit Interviews, Insiderberichten und Experteneinschätzungen  unter anderem von Dr. Drew Pinsky und Journalistin Simone Boyce  analysiert die Reihe, wie Karrieren und Leben durch den Druck der Öffentlichkeit geprägt werden.

Inhaltlich widmen sich die neuen Episoden prominenten Themen der Popkultur: Zum Auftakt wird die Talkshow «The Jerry Springer Show» kritisch aufgearbeitet, gefolgt von einer Folge über ehemalige Kinderstars und deren oft schwierige Lebenswege. Weitere Episoden beschäftigen sich unter anderem mit der Kultserie «Saved by the Bell», problematischen Ärzten im Umfeld von Prominenten sowie den Langzeitfolgen der Reality-Reihe «16 and Pregnant».



Kurz-URL: qmde.de/170400
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelMit «Zoomania» ins Osterglücknächster ArtikelFilme des Grauens: «Dumb and Dumberer: When Harry Met Lloyd»
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen BritBox zeigt «The Other Bennet Sister» ab Mai US-Fernsehen BET startet Creator Studio mit «The Jason Lee Show» US-Fernsehen Netflix holt Kinderformat «Danny Go!» ins Programm US-Fernsehen CBS terminiert Finalfolgen der TV-Saison 2025/26 US-Fernsehen Netflix zeigt «The 51st AFI Life Achievement Award: A Tribute to Eddie Murphy» US-Fernsehen Apple TV entwickelt «Fegefeuer der Eitelkeiten» US-Fernsehen Disney+ plant «Animorphs»-Serie mit Ryan Coogler

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung