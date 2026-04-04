«Hollywood Demons» kehrt im April mit neuer Staffel zurück

Der Sender Investigation Discovery hat den Starttermin für die zweite Staffel von «Hollywood Demons» bekannt gegeben. Die neuen Folgen laufen ab dem 20. April jeweils montags um 21:00 Uhr und stehen parallel auch beim Streamingdienst HBO Max zur Verfügung. Produziert wird «Hollywood Demons» erneut von AMPLE Entertainment.
Die fünfteilige Staffel setzt erneut auf einen schonungslosen Blick hinter die glamouröse Fassade der Unterhaltungsindustrie. Im Fokus stehen persönliche Schicksale, Skandale und die psychologischen Folgen von Ruhm. Mit Interviews, Insiderberichten und Experteneinschätzungen unter anderem von Dr. Drew Pinsky und Journalistin Simone Boyce analysiert die Reihe, wie Karrieren und Leben durch den Druck der Öffentlichkeit geprägt werden.
Inhaltlich widmen sich die neuen Episoden prominenten Themen der Popkultur: Zum Auftakt wird die Talkshow «The Jerry Springer Show» kritisch aufgearbeitet, gefolgt von einer Folge über ehemalige Kinderstars und deren oft schwierige Lebenswege. Weitere Episoden beschäftigen sich unter anderem mit der Kultserie «Saved by the Bell», problematischen Ärzten im Umfeld von Prominenten sowie den Langzeitfolgen der Reality-Reihe «16 and Pregnant».
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel