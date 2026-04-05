BET startet Creator Studio mit «The Jason Lee Show»

US-Fernsehen

Die neue Digitalplattform setzt auf Creator-getriebenen Content und feiert im April ihren Auftakt.

Der US-Sender BET hat den Start seines neuen Angebots BET Creator Studio angekündigt. Als erstes Aushängeschild dient die Reihe, die ab dem 8. April auf BET.com sowie dem offiziellen YouTube-Kanal des Senders veröffentlicht wird. Neue Episoden erscheinen wöchentlich jeweils mittwochs.Im Mittelpunkt der Sendung steht Medienunternehmer Jason Lee, der Einblicke in seinen Alltag sowie Gespräche mit prominenten Gästen liefert. Die Show kombiniert persönliche Einblicke mit Interviews und will die Mechanismen hinter kulturellen Trends und öffentlicher Wahrnehmung beleuchten.Mit dem Creator Studio verfolgt BET eine klare Digitalstrategie: Das neue Angebot soll als Plattform für kreative Stimmen dienen und sowohl etablierte als auch aufstrebende Talente fördern. Neben klassischen Interviewformaten sind auch Podcasts, Kurzvideos und Social-Media-Inhalte geplant, die gezielt auf digitale Nutzung ausgerichtet sind. «The Jason Lee Show» fungiert dabei als Flaggschiff des Projekts und soll zeigen, wie sich persönliches Storytelling mit professioneller Distribution verbinden lässt. BET will damit insbesondere die Sichtbarkeit schwarzer Kreativer stärken und neue Wege in der digitalen Content-Produktion gehen.