Anna Friedmann: Das Licht hebt den Schatten hervor

Interview

In der neuen Folge von «Die Toten vom Bodensee» wird ein Jahrmarkt zum Schauplatz eines Mordes  ein Ort voller Lichter und Lebensfreude, der plötzlich eine düstere Seite zeigt. Anna Friedmann spricht im Interview über diesen besonderen Kontrast, die Entwicklung ihrer Figur Mara Eisler und warum gerade Gegensätze den Reiz dieses Falls ausmachen.

Ich mag es immer gerne, wenn Mordfälle an einem Ort passieren, der nicht zusätzlich auch noch gruselig oder dunkel ist, sondern eigentlich - eben wie der Jahrmarkt  ein Ort, der für Spaß und Leichtigkeit bestimmt ist. Die Diskrepanz macht die Folge sehr spannend.Da es in den meisten Krimi-Mordfällen so ist, dass sich die Leute oftmals gegenseitig decken und nicht mit offenen Karten spielen, beziehungsweise Dinge verbergen oder lügen, ist es auch in diesem Fall nicht anders als sonst. Im Gegenteil, die Menge an Menschen, die sich durch ihre Loyalität zueinander versuchen zu decken, ist oftmals der Schlüssel. Da kann es schneller passieren, dass sich Aussagen widersprechen.Lustig, jetzt habe ich diese Frage sozusagen schon beantwortet, ohne zu wissen, dass sie so konkret noch gestellt werden würde. Wie bereits erwähnt, finde ich genau diesen Kontrast sehr spannend. Das Licht hebt den Schatten deutlicher hervor.Abgesehen von ihrer großen Freude, zum ersten Mal einen Jahrmarkt zu erleben, ist Mara Eisler in diesem Film sehr klar auf den Fall konzentriert. Nur die Wendung am Ende macht ihr dann doch emotional zu schaffen.Mara Eisler ist neu in dem Team. Das Schicksalsrad Ist ihr zweiter gemeinsamer Fall und die Dynamik verändert sich momentan stark. Eisler taut auf, fängt an, sich wohler zu fühlen, und lässt ihren teilweise fast schon kindlichen Impulsen freien Lauf.Da ich in Wien in der Nähe des Praters aufgewachsen bin, und als Kind dort sehr viel Zeit verbracht habe, ist mir dieses Milieu nicht neu. Es war sozusagen ein Heimspiel.Wir haben in dieser Folge gemeinsam das Freudige, Impulsive und Kindliche, im Gegensatz zum Analytischen und Kühlen untersucht. Auch hier heben sich die Gegensätze wechselseitig hervor.Zum Glück macht es diese Figur sehr einfach, immer wieder Neues zu entdecken. Ich überlasse das also ganz und gar den Merkwürdigkeiten der Frau Eisler und freue mich selbst immer wieder darauf, von ihr überrascht zu werden.Ja, eine sehr große sogar. Was genau das bedeutet, wird sich aber erst im Laufe der nächsten Filme entblättern.Die Schlussszene mit Mara Eisler und ihrem Kollegen Micha Oberländer im Riesenrad war auf jeden Fall sehr einprägsam. Seine Verwundbarkeit aufgrund seiner Höhenangst, gemischt mit der Vorahnung der Tarotkarte, und das Erlebnis, ihren sonst so sehr kompetenten und starken Kollegen plötzlich so angreifbar zu erleben, war sehr berührend.