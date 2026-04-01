Mit «Die Notärztin» und «In aller Freundschaft» erreichte Das Erste am Dienstag 3,00 sowie 3,39 Millionen Fernsehzuschauer, die Marktanteile lagen bei 13,5 respektive 15,5 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 8,9 und 8,9 Prozent eingefahren. Mit «Fakt» (1,94 Millionen) und «Tagesthemen» (1,97 Millionen) wurden 10,1 und 13,0 Prozent ermittelt, die Sendungen verbuchten 6,0 und 8,4 Prozent bei den jungen Erwachsenen.
«Mesut Özil zu Gast bei Freunden» brachte dem ZDF 1,17 Millionen Zuschauer, es wurden 5,3 Prozent Marktanteil eingefahren. Mit 0,20 Millionen jungen Menschen wurden 5,5 Prozent erreicht. Bei «frontal» verfolgten 1,31 Millionen Menschen die kritischen Berichte, der Marktanteil lag bei 6,0 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 5,2 Prozent erreicht. Das «heute journal» brachte 3,03 Millionen Menschen auf den neuesten Stand, die Marktanteile beliefen sich auf 15,5 Prozent bei allen sowie 10,1 Prozent bei den jungen Erwachsenen. Die «37°»-Doku unterhielt 1,62 Millionen Zuschauer, das Koma-Thema fuhr 10,4 Prozent ein. Bei den jungen Leuten wurden 8,8 Prozent erreicht.
1,11 Millionen Menschen verfolgten «Navy CIS», danach blieben 0,81 Millionen Zuseher bei «Navy CIS: Origins» dran. Die beiden Serien holten 5,0 und 4,3 Prozent bei den Werberelevanten. Sat.1 verbuchte mit «FBI» im Anschluss noch 6,0 Prozent. Bei ProSieben erreichte «TV total» 1,13 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen wurden 14,9 Prozent eingefahren. Die Show «Experte für alles» sorgte für 0,54 Millionen Zuseher, bei den jungen Erwachsenen standen 8,8 Prozent auf der Uhr. Der Start von «Most Wanted» brachte 0,21 und 0,15 Millionen, die Marktanteile bei den jungen Leuten lagen bei 6,1 und 6,8 Prozent. Schließlich erreichte «The Race» ab 00.40 Uhr noch 3,5 Prozent.
«Heino - Karamba, Karacho, Kult!» lockte 0,66 sowie 0,63 Millionen Menschen zu VOX, der Sender generierte damit 2,8 sowie 2,5 Prozent bei den jungen Menschen. RTL wiederholte «Alpentod Ein Bergland-Krimi» mit Veronica Ferres. Die Sendung sicherte sich 2,66 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen wurden aber nur 6,8 Prozent eingefahren. Das Magazin «Extra» verbuchte danach noch 7,7 Prozent.
RTLZWEI setzte auf «Armes Deutschland Stempeln oder abrackern?» und bekam 0,71 Millionen Zuschauer. Bei den jungen Zuschauern wurden 8,3 Prozent erreicht. «Hart Rot Gold Armutskarte Deutschland» brachte danach noch 0,34 Millionen und 5,9 Prozent bei den Umworbenen. Der Animationsfilm «Kung Fu Panda» aus dem Jahr 2008 brachte Kabel Eins 0,44 Millionen Zuschauer und 5,5 Prozent bei den jungen Leuten. «Madagascar 2» sicherte sich im Anschluss noch 0,41 Millionen und 4,8 Prozent.
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