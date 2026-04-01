Primetime-Check

Wie erfolgreich war «TV total» bei ProSieben? Punktete Heino bei VOX?

Mitunderreichte Das Erste am Dienstag 3,00 sowie 3,39 Millionen Fernsehzuschauer, die Marktanteile lagen bei 13,5 respektive 15,5 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 8,9 und 8,9 Prozent eingefahren. Mit(1,94 Millionen) und(1,97 Millionen) wurden 10,1 und 13,0 Prozent ermittelt, die Sendungen verbuchten 6,0 und 8,4 Prozent bei den jungen Erwachsenen.brachte dem ZDF 1,17 Millionen Zuschauer, es wurden 5,3 Prozent Marktanteil eingefahren. Mit 0,20 Millionen jungen Menschen wurden 5,5 Prozent erreicht. Beiverfolgten 1,31 Millionen Menschen die kritischen Berichte, der Marktanteil lag bei 6,0 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 5,2 Prozent erreicht. Dasbrachte 3,03 Millionen Menschen auf den neuesten Stand, die Marktanteile beliefen sich auf 15,5 Prozent bei allen sowie 10,1 Prozent bei den jungen Erwachsenen. Die-Doku unterhielt 1,62 Millionen Zuschauer, das Koma-Thema fuhr 10,4 Prozent ein. Bei den jungen Leuten wurden 8,8 Prozent erreicht.1,11 Millionen Menschen verfolgten, danach blieben 0,81 Millionen Zuseher beidran. Die beiden Serien holten 5,0 und 4,3 Prozent bei den Werberelevanten. Sat.1 verbuchte mitim Anschluss noch 6,0 Prozent. Bei ProSieben erreichte1,13 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen wurden 14,9 Prozent eingefahren. Die Showsorgte für 0,54 Millionen Zuseher, bei den jungen Erwachsenen standen 8,8 Prozent auf der Uhr. Der Start vonbrachte 0,21 und 0,15 Millionen, die Marktanteile bei den jungen Leuten lagen bei 6,1 und 6,8 Prozent. Schließlich erreichteab 00.40 Uhr noch 3,5 Prozent.lockte 0,66 sowie 0,63 Millionen Menschen zu VOX, der Sender generierte damit 2,8 sowie 2,5 Prozent bei den jungen Menschen. RTL wiederholtemit Veronica Ferres. Die Sendung sicherte sich 2,66 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen wurden aber nur 6,8 Prozent eingefahren. Das Magazinverbuchte danach noch 7,7 Prozent.RTLZWEI setzte aufund bekam 0,71 Millionen Zuschauer. Bei den jungen Zuschauern wurden 8,3 Prozent erreicht.brachte danach noch 0,34 Millionen und 5,9 Prozent bei den Umworbenen. Der Animationsfilmaus dem Jahr 2008 brachte Kabel Eins 0,44 Millionen Zuschauer und 5,5 Prozent bei den jungen Leuten.sicherte sich im Anschluss noch 0,41 Millionen und 4,8 Prozent.