ITV Studios gründet neues Drama-Label Paper Mill Productions

England

Mit einer neuen Produktionsfirma baut der Konzern sein Fiction-Portfolio weiter aus.

ITV Studios verstärkt seine Aktivitäten im Bereich hochwertiger Serienproduktionen und startet mit Paper Mill Productions ein neues Fiction-Label. Die Leitung übernimmt die erfahrene Produzentin Preethi Mavahalli, die bislang als Creative Director bei Poison Pen Studios tätig war. Der offizielle Start ist für April geplant. Das neue Label soll sich auf hochwertige Serien für den britischen und internationalen Markt konzentrieren, während ITV Studios den weltweiten Vertrieb übernimmt. Mavahalli war zuletzt unter anderem an Produktionen wie «Adultery» und «The Dark» beteiligt, die noch in diesem Jahr bei ITV starten sollen. Zuvor verantwortete sie erfolgreiche Formate wie «The Serpent» oder «Noughts + Crosses» und bringt damit umfangreiche Erfahrung im High-End-Drama-Segment mit.Zum Team stößt zudem Luke Woellhaf als Executive Producer, der ebenfalls von Poison Pen Studios kommt. Er war zuvor unter anderem an Serien wie «Behind Her Eyes» und «Without Sin» beteiligt. Gemeinsam sollen sie den kreativen Aufbau des neuen Labels vorantreiben und neue Stoffe entwickeln.Preethi Mavahalli sagte: Ich habe fast meine gesamte Fernsehkarriere bei ITV Studios verbracht, daher war es für mich ganz selbstverständlich, diesen spannenden und bedeutenden Schritt als Teil der Familie zu gehen. Ich freue mich riesig darauf, dieses neue Projekt zu starten und weiterhin mit außergewöhnlichen Geschichtenerzählern und Kreativen, mit Julian und dem wunderbar talentierten Team von ITV Studios zusammenzuarbeiten.Julian Bellamy, Geschäftsführer von ITV Studios, fügte hinzu: ITV Studios hat eine lange Tradition darin, talentierte Führungskräfte im Bereich Drama zu fördern. Ich freue mich sehr, dass die Gründung von Paper Mill Productions die nächste spannende Phase von Preethis Weg mit uns einläutet und ein eigenes Label für mutige und wirkungsvolle Dramen schafft.