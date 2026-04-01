«Avatar »: Staffel 2 startet im Juni bei Netflix

Ab dem 25. Juni setzt Netflix die Fantasyserie «Avatar Der Herr der Elemente» mit der zweiten Staffel fort. Nach den Ereignissen rund um den nördlichen Wasserstamm beginnt für Avatar Aang ein neues Kapitel, das ihn und seine Begleiter tiefer in den Konflikt mit der Feuernation führt. Im Zentrum der neuen Folgen steht das Erdkönigreich, insbesondere die legendäre Hauptstadt Ba Sing Se. Dort soll Aang das Erdbändigen erlernen eine entscheidende Fähigkeit im Kampf gegen Feuerlord Ozai. Begleitet wird er weiterhin von Katara, Sokka sowie seinen tierischen Gefährten Appa und Momo, während bekannte Figuren wie Zuko und Azula ebenfalls zurückkehren.
Zur Besetzung gehören erneut Gordon Cormier, Kiawentiio und Ian Ousley. Neu dabei ist unter anderem Miyako in der Rolle der Toph, einer talentierten Erdbändigerin, die als Fanliebling gilt und eine zentrale Rolle in der zweiten Staffel einnehmen dürfte.
Die Serie basiert auf der gleichnamigen Nickelodeon-Zeichentrickserie und bleibt ihrem Kern treu: der Reise eines jungen Avatars, der die vier Elemente beherrschen muss, um das Gleichgewicht der Welt wiederherzustellen. Michael Dante DiMartino und Bryan Konietzko, waren ursprünglich sowohl als ausführende Produzenten als auch als Showrunner vorgesehen; das Duo verließ die Serie später aufgrund kreativer Differenzen, und Albert Kim übernahm ihre Rolle als Showrunner. Die erste Staffel wurde von November 2021 bis Juni 2022 gedreht, während die zweite und dritte Staffel gemeinsam von September 2024 bis November 2025 gedreht wurden.
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