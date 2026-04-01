US-Fernsehen

«Kap der Angst»: Apple TV zeigt neue Thriller-Serie

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Der Streamingdienst veröffentlicht den ersten Teaser zur Neuadaption des Klassikers.

Apple TV hat den ersten Teaser-Trailer zur neuen Serie «Kap der Angst» veröffentlicht, die am 5. Juni weltweit startet. Die zehnteilige Produktion beginnt mit einer Doppelfolge, anschließend erscheint wöchentlich jeweils eine neue Episode bis Ende Juli. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Stoff, der bereits mehrfach verfilmt wurde  unter anderem im berühmten Remake von Martin Scorsese aus dem Jahr 1991, das von Steven Spielberg produziert wurde. Beide sind nun auch als Executive Producer an der Serienversion beteiligt, während Nick Antosca als Creator und Showrunner fungiert.

Im Zentrum der Handlung steht ein Ehepaar, gespielt von Amy Adams und Patrick Wilson, dessen Leben aus den Fugen gerät, als der von ihnen einst überführte Verbrecher Max Cady (Javier Bardem) aus dem Gefängnis entlassen wird. Getrieben von Rache entwickelt sich ein psychologisches Katz-und-Maus-Spiel, das zunehmend eskaliert.

Neben den Hauptdarstellern gehören unter anderem Joe Anders, Lily Collias, Malia Pyles und CCH Pounder zum Ensemble. Produziert wird die Serie von UCP in Zusammenarbeit mit Amblin Television. Die Pilotfolge inszeniert Morten Tyldum, der ebenfalls als Executive Producer beteiligt ist.



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