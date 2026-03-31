Sportfreunde Stiller: ARD zeigt Doku zum Bandjubiläum

TV-News

Zum 30-jährigen Bestehen widmet die ARD der Indie-Band eine umfangreiche Dokumentation und einen Podcast.

findet am Donnerstag, 28. Mai 2026, den Weg in die ARD Mediathek, ehe sie am 10. Juni um 22.00 Uhr auch im BR Fernsehen ausgestrahlt wird. Parallel dazu startet der sechsteilige Podcastin der Audioplattform ARD Sounds. Im Mittelpunkt steht die Geschichte der Sportfreunde Stiller, die 2026 ihr 30-jähriges Bandjubiläum feiern.Der Film begleitet die Bandmitglieder Peter Brugger, Florian Weber und Rüdiger Linhof bei der Arbeit an einem neuen Album, bei Konzerten sowie in privaten Momenten. Nach zahlreichen Erfolgen  darunter der WM-Hit '54, '74, '90, 2006  und Phasen der Krise steht die Gruppe vor einem Wendepunkt: Erstmals produzieren sie ihr Album unabhängig von einer großen Plattenfirma. Die Doku zeichnet ihren Weg von den Anfängen in der Münchner Vorstadt bis zu großen Bühnen wie dem «MTV Unplugged in New York» nach und beleuchtet auch interne Konflikte und kreative Stillstände.Ergänzt wird die filmische Erzählung durch den Podcast «1LIVE Ikonen: Sportfreunde Stiller», in dem die drei Musiker gemeinsam mit Host Franziska Niesar ihre Karriere reflektieren. Auch Weggefährten wie The Subways oder Heinz aus Wien kommen zu Wort und ordnen die Entwicklung der Band aus externer Perspektive ein.Die Produktion entsteht im Auftrag des BR sowie von ARD Kultur und dem Saarländischen Rundfunk. Bereits am 18. Mai wird «Sportfreunde Stiller  Mit dem Herz in der Hand» im Rahmen des DOK.fest München vorgestellt. Zusätzlich stellt die ARD eine Konzertaufzeichnung der Band aus Köln in der Mediathek bereit und rundet damit das Jubiläum multimedial ab. "Die Doku gibt einen sehr speziellen Einblick in unsere Dynamik als Band und in unser Verständnis, wie wir uns in der Musikwelt bewegen wollen. Sie offenbart unser Geheimnis der Band-Chemie und die unverwüstliche Erkenntnis, dass Humor die größte Waffe in vielen Kämpfen ist", so die Sportfreunde Stiller über den Film.