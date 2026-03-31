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«KLAR»: NDR und BR zeigen sechs neue Folgen

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Das Reportage-Format kehrt mit einer neuen Folge über den Alltag von Polizistinnen und Polizisten zurück.

Am Freitag, 15. April, um 22.00 Uhr zeigen NDR und BR Fernsehen die neue Ausgabe «KLAR» mit Zielscheibe Polizei: Pöbeln, Hass und Gewalt. Die Sendung ist bereits am Nachmittag in der ARD Mediathek sowie auf den YouTube-Kanälen von NDR und BR verfügbar und bildet den Auftakt für eine neue Staffel des Formats.

Moderatorin Tanit Koch und ein Reporterteam begleiten Polizeikräfte bei ihrer Arbeit und zeigen, wie häufig sie im Alltag mit Beleidigungen, Drohungen und körperlicher Gewalt konfrontiert werden. Ob bei Demonstrationen, Fußballspielen oder Streifeneinsätzen  die Reportage macht deutlich, dass Respektlosigkeit gegenüber Einsatzkräften längst kein Einzelfall mehr ist.

Im Fokus stehen persönliche Schicksale wie das des Polizisten Tobias Braatz aus Lübeck, der bei einem Einsatz schwer verletzt wurde und monatelang ausfiel. Neben solchen Einblicken kommen auch Experten zu Wort, die auf die psychischen Folgen der dauerhaften Belastung hinweisen. Laut dem Psychotherapeuten Sven Steffes-Holländer können wiederholte Aggressionen langfristig zu ernsthaften Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen führen.

«KLAR» wird im Wechsel von NDR und BR produziert und von Tanit Koch sowie Julia Ruhs moderiert. Für das Jahr 2026 sind insgesamt sechs neue Folgen geplant, die sich mit aktuellen gesellschaftlichen Themen befassen. Die nächste Ausgabe ist für den 29. April angekündigt.

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