Warner Bros. Discovery bleibt Fecht-Partner

Der Internationale Fechtverband (FIE) und Warner Bros. Discovery haben ihre Kooperation verlängert und eine neue langfristige Medienpartnerschaft vereinbart. Damit bleibt Warner Bros. Discovery offizieller Broadcaster der wichtigsten internationalen Fechtwettbewerbe in insgesamt 75 Märkten in Europa und Asien.
Die Vereinbarung umfasst die Live-Übertragungen der Welt- und Europameisterschaften sowie ausgewählte Highlights der Grand-Prix-Serien in den Disziplinen Degen, Florett und Säbel. Die Ausstrahlung erfolgt unter anderem über Eurosport und TNT Sports in Großbritannien und Irland, ergänzt durch die Streaming-Angebote discovery+ und HBO Max.
Neben der reinen Übertragung übernimmt Warner Bros. Discovery auch zentrale Vermarktungsaufgaben. Dazu zählen die globale Rechteverwertung, Sponsoring-Aktivitäten sowie die Produktion redaktioneller und digitaler Inhalte. Ziel ist es, die Sichtbarkeit des Fechtsports international weiter zu erhöhen und neue Zielgruppen anzusprechen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der digitalen Präsenz und Social-Media-Strategie des Sports. Mit Blick auf die Olympische Spiele 2028 soll Fechten stärker positioniert und für ein jüngeres Publikum attraktiver gemacht werden.
Als führender Multisport-Sender und Home of the Olympics in Europa haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Sportfans Zugang zu den Sportarten zu bieten, die die Olympischen Spiele ausmachen, sagt Trojan Paillot, SVP Sports Rights Acquisitions and Syndications bei Warner Bros. Discovery. Wir setzen unsere enge Zusammenarbeit in dieser langfristigen Partnerschaft mit der FIE fort und möchten dazu beitragen, dass der Sport neue Fans erreicht, seine Athleten gewürdigt werden und seine Präsenz auch weit über die Olympischen Spiele hinaus spürbar bleibt.
Abdelmoniem Elhusseiny, Interimspräsident der International Fencing Federation (FIE), sagt: Wir freuen uns, die erfolgreiche Partnerschaft mit Warner Bros. Discovery fortzusetzen und den Fechtsport weltweit weiter zu stärken. Aufbauend auf Paris 2024 und den Blick auf LA 2028 gerichtet, setzen wir gemeinsam darauf, die Sichtbarkeit des Fechtsports nachhaltig auszubauen.
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