Harald Schmidt-Podcast «Raus aus der Depression» mit Frank Buschmann

Vermischtes

Der bekannte Kommentator erzählt, dass sein Vater Suizid begangen habe und wie er damit umgegangen ist.

In neuen Folgen des Podcastsvon ARD Gesund und der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention stehen die Angehörigen von Menschen mit Depression im Mittelpunkt: Influencerin DominoKati & Partner, Frank Buschi Buschmann und «Germany's Next Topmodel»-Gewinner Jermaine Kothé berichten Entertainer Harald Schmidt und Psychiater Prof. Ulrich Hegerl über die Depression in ihrem engsten Umfeld. Es geht um die Auswirkungen, welche die Erkrankung auf die Familie oder Partnerschaft hat und wie Angehörige damit umgehen können. Die kompletten Folgen sind ab dem Veröffentlichungsdatum in der neuen ARD Sounds App sowie überall, wo es Podcasts gibt, verfügbar.Am 31. März erscheint die erste Folge dieser Reihe mit der Influencerin DominoKati. Gemeinsam mit ihrem Partner spricht sie über seine Depression und deren Auswirkungen auf die Beziehung: Das Zusammenleben war eine große Challenge während der starken depressiven Phase" sagt sie. Offen erzählen die beiden Gastgeber Harald Schmidt und Prof. Ulrich Hegerl von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, mit welchen Gefühlen diese Zeit verbunden war.Frank Buschi Buschmann: Mein Vater hat sich das Leben genommen (ab 14.4.26): Frank Buschmann ist einer der bekanntesten Sportmoderatoren Deutschlands. In seiner Jugend musste Frank Buschi Buschmann den Suizid seines Vaters erleben. Jahrelang stellt er sich danach immer wieder die quälende Frage: Warum? Wie konnte er das tun? Ich hatte so ein enges Verhältnis zu meinem Vater: warum habe ich nichts gespürt?, berichtet Buschmann. Im Podcast-Gespräch, das am 14. April erscheint, betont Psychiater Prof. Ulrich Hegerl daraufhin: Ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass man sich klar macht, dass Suizide in aller Regel in Verbindung mit einer psychischen Erkrankung erfolgen und dass der Hauptschuldige diese Erkrankung ist und nicht die Familie.Jermaine Kothé: Kind einer schwer depressiven Mutter (ab 28.4.26): Jermaine Kothé ist der erste männliche Sieger bei «Germanys Next Topmodel». Er beschreibt die Zeit dort als die beste Zeit seines Lebens  gleichzeitig ist jedoch seine Mutter schwer depressiv, wie er im Podcast erzählt. Bereits in seiner Kindheit kommt es zu einem Suizidversuch. "Meine Mutter hat einmal versucht, sich umzubringen. Das war das Schlimmste, was jemals passiert ist, dass ich das als Kind miterleben musste. Das einzige Problem sollten eigentlich die Hausaufgaben sein, erzählt Kothé. Im Umgang mit dieser schweren Situation hilft ihm selbst seit seinem 7. Lebensjahr immer wieder Psychotherapie.