Weil die TV-Show «Harte Hunde Ralf Seeger greift ein» schon gut lief, hat VOX den Ableger «Harte Hunde Die Urlaubsvertretung» getestet. Im Jahr 2025 schalteten 1,16 Millionen Menschen ab drei Jahren am Samstag um 19.05 Uhr ein und brachten VOX 5,6 Prozent Marktanteil ein. Am 22. Februar 2025 wurden 0,27 Millionen Umworbene eingefahren, das bedeutete starke 7,7 Prozent.
Die erste Folge Einsatz auf dem Gnadenhof wurde auch am 21. Februar 2026 direkt zu Beginn noch einmal gesendet. 1,11 Millionen Menschen sahen Tierschützer Seeger und Steve Staub bei einem außergewöhnlichen Auftrag, bei dem sie auf 75 Tiere aufpassen mussten. Das brachte immerhin 0,22 Millionen aus der Zielgruppe und führte zu starken 6,3 Prozent.
In Nümbrecht im Oberbergischen unweit von Köln lebt das wohl ungewöhnlichste Hunderudel Deutschlands. Das Pfötchen-Paradies versteht sich als Zentrum für alte, kranke und traumatisierte Hunde. Hier leben 35 Hunde mit ganz individuellen Bedürfnissen. Und jetzt musste das Team auch hier einspringen, jedoch schalteten nur noch 0,88 Millionen Menschen ein. Der Marktanteil fiel auf 4,2 Prozent. Seeger ermöglichte der Betreiberin Conny einen Urlaub, da sie vier Jahrzehnte ihre eigenen Bedürfnisse hinten anstellte. Aus der Zielgruppe bekamen das aber nur 0,09 Millionen Menschen mit, der Marktanteil fiel auf schwache 2,6 Prozent.
Auf der Insel Usedom wartet auf Ralf Seeger und seine Männer eine große Herausforderung: Sie wollen die Urlaubsvertretung auf dem Tierhof Labömitz übernehmen. Dieses Unterfangen durchbrach wieder die Eine-Millionen-Marke und machte die Mitarbeiter bei VOX glücklich. 1,01 Millionen Menschen sahen am Samstagvorabend zu, der Marktanteil fiel mit 5,3 Prozent positiv aus. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen wurden 0,15 Millionen gemessen, sodass man auf 5,1 Prozent Marktanteil kam.
Eine Woche später führte es die «Harten Hunde» diesmal nach Niedersachsen. Dort vertreten sie die Hofbetreiberin Annette Netty Arkenberg auf dem Gnadenhof Halona. Es sahen 0,94 Millionen Menschen zu, der Marktanteil wurde auf 4,7 Prozent taxiert. Unter den jungen Menschen waren dieses Mal 0,19 Millionen dabei, sodass ein Marktanteil von sechs Prozent heraussprang.
Schließlich kam das Finale aus Nordhorn. Hier in der Provinz haben knapp 70 Katzen ein neues Zuhause gefunden. Darunter kranke Katzen und viele Fundkatzen mit ihren Kitten. Das Katzenabenteuer verfolgten 0,89 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, das brachte 4,7 Prozent. Unter den jungen Menschen befanden sich 0,13 Millionen, sodass ebenfalls 4,7 Prozent Marktanteil erzielt wurden.
Die erste Staffel kam auf 0,97 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil beim Gesamtpublikum war mit 4,9 Prozent ordentlich. Bei den jungen Menschen sah es mit 0,15 Millionen Zusehenden weniger gut aus, allerdings läuft auch im Gegenprogramm die «Sportschau». Der Marktanteil von 4,9 Prozent liegt unter dem Senderschnitt.
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