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Ruth Hoffmann erläutert, wie Begriffe zur politischen Waffe werden. Die Journalistin zeigt, wie Wörter neu besetzt werden.

Mit Raubzug von rechts legt die Journalistin Ruth Hoffmann einen ebenso analytischen wie kämpferischen Beitrag zur aktuellen politischen Debatte vor. Ihr Buch widmet sich einer Entwicklung, die viele spüren, aber oft schwer greifen können: der gezielten Aneignung zentraler Begriffe durch rechte Bewegungen  und der Verschiebung ihrer Bedeutung.Im Zentrum steht eine klare These: Rechte Akteure gewinnen nicht nur durch Programme oder Wahlkämpfe an Einfluss, sondern vor allem durch Sprache. Begriffe wie Freiheit, Familie, Nation, Demokratie oder Widerstand sind emotional aufgeladen, historisch gewachsen und tief im kollektiven Bewusstsein verankert. Genau deshalb eignen sie sich besonders gut, um politische Botschaften zu transportieren  oder eben umzudeuten. Hoffmann zeigt, wie diese Begriffe systematisch neu besetzt werden, bis sie kaum noch das bedeuten, was sie ursprünglich einmal bezeichneten.Das Buch ist dabei klug strukturiert: Jeder der fünf zentralen Begriffe wird einzeln analysiert. Hoffmann zeichnet nach, welche historischen Wurzeln sie haben, wie sie im demokratischen Kontext entstanden sind und welche Werte sie ursprünglich transportierten. Anschließend zeigt sie, wie rechte Akteure diese Begriffe umdeuten  oft subtil, manchmal offen, aber immer mit strategischem Kalkül.Besonders eindrücklich ist die Analyse des Begriffs Freiheit. Während Freiheit im demokratischen Verständnis untrennbar mit Rechten, Verantwortung und Gleichheit verbunden ist, wird sie in rechten Diskursen häufig als rein individuelle Abwehrhaltung interpretiert: Freiheit von staatlichen Eingriffen, von gesellschaftlicher Verantwortung, von Solidarität. Ähnlich verhält es sich mit dem Begriff Familie, der von einem offenen, vielfältigen Konzept zu einem engen, normativen Ideal umgedeutet wird.Hoffmann zeigt, dass diese Verschiebungen keine Zufälle sind, sondern Teil einer bewussten Strategie. Es geht darum, demokratische Werte nicht frontal anzugreifen, sondern sie von innen heraus umzudeuten. Wer Begriffe besetzt, prägt das Denken  und damit letztlich auch politische Entscheidungen. In diesem Sinne beschreibt Raubzug von rechts weniger einen offenen Angriff als eine schleichende Transformation.Dabei bleibt das Buch nicht abstrakt. Hoffmann arbeitet mit zahlreichen Beispielen aus Politik, Medien und öffentlicher Debatte. Sie zeigt, wie Aussagen verdreht, Zusammenhänge verkürzt und Emotionen gezielt angesprochen werden. Besonders deutlich wird dabei, wie effektiv diese Strategien funktionieren können  gerade in sozialen Medien, wo komplexe Inhalte auf einfache Schlagworte reduziert werden.Ein wichtiger Aspekt ist auch die Rolle der Geschichte. Hoffmann macht deutlich, dass viele der umkämpften Begriffe tief in der deutschen Vergangenheit verwurzelt sind. Sie tragen Erinnerungen, Erfahrungen und Konflikte in sich. Wer diese Begriffe neu deutet, greift also nicht nur in aktuelle Debatten ein, sondern auch in das historische Selbstverständnis einer Gesellschaft.Stilistisch ist das Buch klar, präzise und gut verständlich geschrieben. Hoffmann argumentiert sachlich, aber mit erkennbarer Haltung. Sie vermeidet polemische Zuspitzungen, ohne ihre Position zu verschleiern. Gerade diese Balance macht die Lektüre überzeugend: Das Buch wirkt nicht wie ein Kommentar, sondern wie eine fundierte Analyse, die sich auf Fakten und historische Einordnung stützt.Gleichzeitig ist Raubzug von rechts ein Appell. Hoffmann macht deutlich, dass demokratische Gesellschaften nicht nur Institutionen verteidigen müssen, sondern auch ihre Sprache. Wer zulässt, dass zentrale Begriffe entleert oder verzerrt werden, riskiert, dass auch die dahinterstehenden Werte an Bedeutung verlieren. Demokratie, so zeigt das Buch, ist nicht nur ein politisches System, sondern auch ein kulturelles Projekt, das ständig neu ausgehandelt werden muss. In einer Zeit, in der politische Debatten zunehmend polarisiert sind, liefert Ruth Hoffmann ein wichtiges Instrument: das Verständnis dafür, wie Sprache wirkt  und wie sie missbraucht werden kann.