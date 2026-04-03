Die fünf besten Osterfilme aller Zeiten

Diese Auswahl zeigt Filme, die Ostern entweder direkt religiös behandeln oder von vielen aufgrund der darin vorkommenden Figuren oder Charaktere oft mit Ostern verbunden werden. Somit sollte jeder, der etwas Passendes sucht, mit dieser Liste fündig werden egal ob ein Familienfilm oder eine biblische Erzählung.
«The Passion of the Christ» (IMDb-Bewertung: 7.3/10)
Der Film schildert die letzten zwölf Stunden im Leben Jesu Christi und beginnt im Garten Gethsemane, wo Jesus mit seinem bevorstehenden Schicksal ringt. Es folgen der Verrat durch Judas, die Verhöre durch jüdische und römische Autoritäten sowie die brutale Geißelung. In Rückblenden werden wichtige Momente aus Jesu Leben und Lehre eingebettet, darunter Begegnungen mit Maria und den Jüngern. Die Handlung konzentriert sich stark auf den Leidensweg und endet mit der Kreuzigung sowie einem kurzen Ausblick auf die Auferstehung. Der Film erzählt chronologisch und verzichtet weitgehend auf Nebenhandlungen, um den Fokus auf Opfer und Erlösung zu legen.
«The Passion of the Christ» kann in Deutschland bei Amazon Video und Apple TV geliehen oder gekauft werden.
«Donnie Darko» (IMDb-Bewertung: 8.0/10)
Donnie Darko ist ein Teenager, der unter Schlafwandeln leidet und von einer mysteriösen Hasenfigur namens Frank heimgesucht wird. Diese prophezeit ihm das baldige Ende der Welt. Während Donnie versucht, seinen Schulalltag, familiäre Spannungen und erste Liebesgefühle zu bewältigen, gerät er zunehmend in eine Abfolge rätselhafter Ereignisse. Manipulationen an Zeit und Raum, seltsame Zufälle und moralische Entscheidungen bestimmen seinen Weg. Die Geschichte entwickelt sich zu einer komplexen Erzählung, wobei der Hasencharakter als Symbolfigur für Tod und Neubeginn fungiert.
«Donnie Darko» ist in Deutschland bei Amazon Video und Apple TV verfügbar.
«Ben-Hur» (IMDb-Bewertung: 8.1/10)
Judah Ben-Hur wächst als jüdischer Adeliger in Jerusalem auf und pflegt eine enge Freundschaft mit dem Römer Messala. Als Messala als Offizier zurückkehrt, zerbricht die Freundschaft an politischen und persönlichen Differenzen. Durch Verrat wird Ben-Hur zur Galeerensklaverei verurteilt, während seine Familie verschwindet. Nach Jahren voller Leid erkämpft er sich die Freiheit und kehrt zurück, getrieben von dem Wunsch nach Rache. Parallel dazu begegnet er immer wieder Jesus von Nazareth, dessen Lehren und Schicksal Ben-Hurs Entwicklung maßgeblich beeinflussen. Die Geschichte verbindet persönliche Vergeltung mit innerer Wandlung.
«Ben-Hur» kann in Deutschland bei Amazon Video und Apple TV gestreamt oder gekauft werden.
«Zoomania» (IMDb-Bewertung: 8.0/10)
Die Häsin Judy Hopps verlässt ihre ländliche Heimat, um in der Metropole Zoomania als Polizistin zu arbeiten. Dort trifft sie auf Skepsis und Vorurteile, da Hasen als schwach und ungeeignet gelten. Gemeinsam mit dem trickreichen Fuchs Nick Wilde beginnt sie, einen mysteriösen Fall zu untersuchen, bei dem Raubtiere plötzlich aggressiv werden. Die Ermittlungen führen sie durch verschiedene Stadtviertel und soziale Schichten. Die Handlung verbindet eine klassische Kriminalgeschichte mit Themen wie Ausgrenzung und persönlichem Wachstum. Judy entwickelt sich dabei von einer Außenseiterin zu einer Heldin.
«Zoomania» inklusive Nachfolger ist in Deutschland bei Disney+ streambar.
«Die zehn Gebote» (IMDb-Bewertung: 7.9/10)
Der Monumentalfilm erzählt das Leben von Moses, der als Kind vor dem Tod gerettet und am Hof des Pharaos aufgezogen wird. Als Erwachsener entdeckt er seine wahre Herkunft und wird Zeuge der Unterdrückung seines Volkes. Nach seiner Flucht erhält Moses den göttlichen Auftrag, die Israeliten aus der Sklaverei zu führen. Es folgen die berühmten Plagen, der Auszug aus Ägypten und die Teilung des Roten Meeres. Im weiteren Verlauf thematisiert der Film den Bund mit Gott, die Gesetzgebung am Sinai und die Herausforderungen der Führung eines Volkes.
«Die zehn Gebote» kann in Deutschland bei Amazon Video und Apple TV geliehen oder gekauft werden. Der Film läuft an Karfreitag um 14.50 Uhr im Ersten. Der WDR wiederholt diesen am Sonntag um 09.25 Uhr, Sky Nostalgie hat ihn u 16.35 Uhr im Programm. Auch via Wow und Sky zum Abruf.
Frohe Feiertage!
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