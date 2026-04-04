Die fünf kitschigsten Osterfilme

Die Zehn

von Ben Holländer 04. April 2026, 00:01 Uhr

Zwischen bunten Eiern, sprechenden Hasen und jeder Menge Familienidylle hat das Osterkino seinen ganz eigenen Charme  und oft auch eine ordentliche Portion Ramsch.

«Its the Easter Beagle, Charlie Brown!» (IMDb-Bewertung: 7.5/10)

«Hop» (IMDb-Bewertung: 5.4/10)

«Hüter des Lichts» (IMDb-Bewertung: 7.2/10)

«Die Häschenschule» (IMDb-Bewertung: 5.7/10)

Passend zu Ostern präsentiert Quotenmeter fünf Filme, in denen Hasen, Feiertagsbräuche und familiäre Konflikte im Mittelpunkt stehen. Die Geschichten richten sich vor allem an jüngere Zuschauer und erzählen einfach zu verstehende Geschichten, die meist keine tiefgründige Aussage haben. Ostern dient dabei meist als erzählerischer Rahmen, um klassische Märchen in eine bunte, leicht zugängliche Form zu bringen, welche besonders bei Kindern oder Familien beliebt ist. Die folgenden Filme zeigen sehr unterschiedliche Ansätze, wie Ostern filmisch genutzt wird.Charlie Brown und seine Freunde bereiten sich auf Ostern vor, färben Eier und nehmen an einer Ostereiersuche teil. Linus ist fest davon überzeugt, dass der sagenumwobene Easter Beagle erscheinen wird, während die anderen Kinder zwischen Hoffnung und Skepsis schwanken. Die Geschichte bleibt episodisch und konzentriert sich auf alltägliche kleine Erlebnisse, die durch Ostern zusammengehalten werden.Der junge Osterhase E.B. verlässt kurz vor Ostern die Insel der Osterhasen, um in Hollywood seinen Traum zu verfolgen, Schlagzeuger zu werden. In den USA trifft er auf den arbeitslosen Fred, der selbst nicht weiß, wohin sein Leben führen soll. Beide müssen lernen, Verantwortung zu übernehmen, während im Hintergrund das Osterfest und die Nachfolgefrage des Osterhasen näher rücken. Die Handlung verbindet klassische Selbstfindungsmotive mit einer modernen Großstadtgeschichte.Peter lebt mit seinen Geschwistern in der Nähe eines Gartens, der von einem strengen Besitzer bewacht wird. Gemeinsam versuchen die Tiere immer wieder, an frisches Gemüse zu kommen. Als ein neuer Gärtner einzieht, eskaliert der Konflikt zwischen Mensch und Tier. Die Geschichte erzählt vom Kampf um Revier, Zusammenhalt innerhalb der Familie und dem Erwachsenwerden des Helden.Der Film erzählt von einer Gruppe mythischer Hüter, die für die Träume, Hoffnungen und den Glauben der Kinder verantwortlich sind. Als eine dunkle Macht beginnt, Angst zu verbreiten, schließen sich Figuren wie der Weihnachtsmann, die Zahnfee und der Osterhase zusammen. Im Mittelpunkt steht Jack Frost, der seinen Platz in dieser Gruppe erst noch finden muss. Der Osterhase ist dabei ein Teil davon, die Welt von etwas Bösem zu befreien.Der junge Stadthase Max landet in der Häschenschule, wo Osterhasen auf ihre Aufgaben vorbereitet werden. Dort trifft er auf neue Freunde und Rivalen. Während Max viel lernen muss, bedrohen Füchse das Osterfest. Die Handlung folgt einer klassischen Lerngeschichte vor österlicher Kulisse.Wer sich also an Ostern mal wieder mit der ganzen Familie einen entspannten Abend machen will, dürfte mit diesen Filmen gut bedient sein, auch wenn sie für Erwachsene teils etwas zu kitschig sind.