YouTuber

von Ben Holländer 12. April 2026, 12:08 Uhr

Die Wiederbelebung der Zeit mit Wristwatch Revival und die Faszination mechanischer Uhren.

Mechanische Uhren üben auf viele Menschen eine besondere Faszination aus  nicht nur wegen ihrer Ästhetik, sondern auch aufgrund ihrer technischen Komplexität. Der YouTube-Kanal Wristwatch Revival widmet sich genau dieser Leidenschaft und hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe innerhalb der internationalen Uhren-Community entwickelt. Hinter dem Kanal steht Marshall, ein engagierter Hobby-Uhrmacher, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, defekte und vernachlässigte Vintage-Uhren wieder zum Leben zu erwecken. Mit inzwischen über 1,09 Millionen Abonnenten und mehr als 193 Millionen Videoaufrufen gehört der Kanal zu den erfolgreichsten seiner Nische.Im Zentrum der Videos stehen ausführliche Restaurationsprozesse, die meist zwischen 45 und 60 Minuten dauern. Marshall arbeitet dabei häufig mit nicht funktionierenden Luxusuhren, die er beispielsweise über Online-Plattformen wie eBay erwirbt oder von Zuschauern zugeschickt bekommt. Die Bandbreite reicht von bekannten Marken wie Omega oder Rolex bis hin zu weniger prominenten, aber historisch interessanten Modellen. Besonders emotional werden die Videos, wenn es sich um Uhren mit persönlichem Hintergrund handelt  etwa Erbstücke, die für Familienmitglieder restauriert werden.Ein prägendes Element des Kanals ist die detaillierte Darstellung der Arbeitsschritte. Zuschauer erhalten einen tiefen Einblick in den Aufbau eines mechanischen Uhrwerks: von der Demontage über die Reinigung einzelner Bauteile in Ultraschallbädern bis hin zur oft aufwendigen Beschaffung und Anpassung von Ersatzteilen. Anschließend folgt die präzise Schmierung und schließlich die sorgfältige Wiedermontage. Dabei schreckt Marshall auch nicht davor zurück, eigene Fehler zu zeigen  etwa wenn beim Zusammenbau eine Schraube vergessen wird und das Uhrwerk erneut zerlegt werden muss. Diese Transparenz trägt wesentlich zur Authentizität des Formats bei.Visuell setzt Wristwatch Revival Maßstäbe innerhalb seines Genres. Hochauflösende Makroaufnahmen machen selbst kleinste Zahnräder und Mechanismen sichtbar und verleihen den Videos eine besondere Ästhetik. Die Kombination aus ruhiger Erzählweise, präziser Arbeit und visueller Detailtiefe sorgt dafür, dass die Inhalte nicht nur informativ, sondern auch meditativ wirken.Bemerkenswert ist, dass Marshall kein klassisch ausgebildeter Uhrmacher ist. Vielmehr hat er sich sein umfangreiches Wissen über Jahre hinweg selbst angeeignet und teilt dieses offen mit seiner Community. Der Erfolg seines Kanals ermöglichte ihm schließlich auch den Schritt in die Selbstständigkeit: Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Alex Hansen gründete er 2021 das Unternehmen Sutcliffe Hansen. Neben restaurierten Uhren bietet das Unternehmen auch Werkzeugsets für Einsteiger und Fortgeschrittene an. Diese reichen von kleineren Starter-Kits bis hin zu umfassenden Komplettlösungen für die Uhrenrestauration. Auch professionelle Restaurationsaufträge werden angeboten, die je nach Umfang mehrere Monate in Anspruch nehmen können.Wristwatch Revival ist damit weit mehr als ein klassischer Nischenkanal. Er verbindet handwerkliches Geschick mit erzählerischer Ruhe und einer tiefen Wertschätzung für die Geschichte hinter jedem einzelnen Objekt. Marshall gelingt es, nicht nur mechanische Uhren zu restaurieren, sondern auch die Geschichten, die mit ihnen verbunden sind, sichtbar zu machen. Wer sich für Technik, Handwerk oder einfach entschleunigende Inhalte interessiert, findet in Wristwatch Revival ein Format, das gleichermaßen informiert und fasziniert.