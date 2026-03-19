«CBS Evening News»: Auch Tony Dokoupil stoppt den Absturz nicht

Schwerpunkt

Die Krise der «CBS Evening News» hält an: Trotz Umbau, neuem Konzept und Moderator Tony Dokoupil verliert das US-Network weiter Zuschauer. Gegen die Konkurrenz von ABC und NBC wirkt die traditionsreiche Nachrichtensendung zunehmend chancenlos.

Bereits seit Jahren befinden sich die Abendnachrichten des US-Networks CBS in der Krise. Anders als in Deutschland senden ABC, NBC und CBS ihre Hauptnachrichten zeitgleich zu den Lokalnachrichten um 18.30 Uhr. Schon seit Jahren führt David Muir durch die «World News Tonight» bei ABC, während Tom Llamas erst im vergangenen Jahr Lester Holt ablöste. Holt führte zehn Jahre durch die «NBC Nightly News», war allerdings schon Wochenendmoderator in der Brian-Williams-Ära.Die frühere «NBC Today»-Show-Moderatorin Katie Couric führte zwischen 2006 und 2011 durch die «CBS Evening News», jedoch verließ Couric das Unternehmen nach Auslaufen ihres Vertrags. Als Ersatz wurde der «60 Minutes»-Korrespondent Scott Pelley verpflichtet. Das Unterfangen war auch ein Erfolg, schließlich verbuchten die werktäglichen Nachrichten einen Anstieg der Reichweiten. Zum Ende der TV-Saison 2015/2016 wurden seit Pelleys Amtsantritt rund 1,4 Millionen Fernsehzuschauer hinzugewonnen. Doch Pelley stolperte über eine MeToo-Affäre und wurde schließlich 2017 entlassen, allerdings sollte er weiterhin für die Reportage-Sendung «60 Minutes» arbeiten.In den Jahren 2017 bis 2019 versuchte man, die «CBS Evening News» mit Jeff Glor zu stützen, allerdings verließen zahlreiche Zuschauer das CBS-Flaggschiff. Glor war ein junger Moderator, der nicht der Autorität und dem Vertrauen des alteingesessenen Pelley standhalten konnte. Schließlich zog das Team von New York City nach Washington, D.C., um, Norah ODonnell sollte die Abendnachrichten leiten. Aufgrund schwacher Einschaltquoten versuchte das Team mit verschiedenen Maßnahmen, die Zuschauer zu binden: Das Design wurde mehrfach überarbeitet, man versuchte auch Elemente aus der Walter-Cronkite-Ära (19621981) einzubauen.Zum 1. August 2024 kündigte CBS eine grundlegende Umstrukturierung der Nachrichten an. Die Moderatoren kehrten nicht nur nach New York City zurück, auch Bill Owens wurde zum neuen Produzenten ernannt. John Dickerson und Maurice DuBois sollten nicht mehr durch eine Breaking-News-Sendung à la «Tagesschau» führen. Die halbstündige Nachrichtensendung sollte künftig als US-«Tagesthemen» ausgebaut werden. Den Fernsehzuschauern sollten nach einem Kurzüberblick längere Reportagen angeboten werden. Die Premiere erfolgte am 27. Januar 2025, zwei Wochen später kam der digitale Ableger «CBS Evening News Plus» hinzu.Bereits im Oktober 2025 kündigte der neue Mutterkonzern Paramount an, dass es nach der Fusion mit Skydance zu Veränderungen kommen sollte. Das Unternehmen von David Ellison steckte bereits kurz nach der Übernahme viel Geld in Paramount und sicherte sich zahlreiche Sportrechte sowie kündigte neue Serien- und Filmprojekte an. Eine essenzielle Baustelle des Unternehmens sind aber auch die überregionalen Nachrichten bei CBS. Als Norah ODonnell vor knapp zwei Jahren die «CBS Evening News» verließ, schalteten im Wochenschnitt 5,4 Millionen Zuschauer ein. Die neue Sendung in Magazinform mit DuBois und Dickerson erreichte an vielen Wochentagen nicht einmal vier Millionen Zuschauer.Ein schneller Wechsel musste her, weshalb sich die Führungsetage für die US-Journalistin Bari Weiss entschied, die im Oktober 2025 in keinem aktuellen Vertrag stand. Zuvor war sie für das Wall Street Journal und die New York Times tätig. Sie gründete nach ihrer Zeit bei den Zeitungen das Unternehmen The Free Press, wo sie selbst Texte publizierte und einen Podcast herausbrachte. Paramount kaufte das Unternehmen für 150 Millionen US-Dollar. Weiss stammt aus einer jüdischen Familie, weshalb ihre Zuneigung zu Israel nachvollziehbar ist. Die CBS-Chefredakteurin ist seit acht Jahren mit der Journalistin Nellie Bowles zusammen, das Paar hat eine Tochter. Das Feuilleton wirft ihr vor, den Kurs des US-Präsidenten Donald Trump zu unterstützen. Die Vita von Weiss ist interessant: Die neue Nachrichtenchefin war zuletzt im Jahr 2013 für aktuelle Nachrichten verantwortlich, in späteren Positionen war sie unter anderem für Meinungsbeiträge und Buchbesprechungen zuständig.Weiss holte Tony Dokoupil von der CBS-Morningshow zu den Hauptnachrichten. Der Moderator war am Morgen durchaus beliebt, doch die Zuschauer konnte er in den Abend nicht mitnehmen. Anfang März kamen die Trump-freundlichen Nachrichten laut Nielsen nur noch auf 3,83 Millionen Zuschauer, bei den 25- bis 54-Jährigen wurden nur noch 0,47 Millionen eingefahren. «World News Tonight» von ABC erreichte im gleichen Zeitraum allerdings 8,48 Millionen Zuschauer und 1,03 Millionen Zuschauer aus der Zielgruppe. Die «Nightly News» von NBC informierten 6,51 Millionen Zuschauer, wovon 0,95 Millionen Umworbene waren.Zum Start war «CBS Evening News» Anfang des Jahres mit 4,17 Millionen Zusehern durchaus erfolgreich, Mitte Januar wurden sogar 4,6 Millionen Zuschauer erreicht. Doch die Zuschauer wollten sich auf die Nachrichten nicht einlassen. Im ersten Quartal 2026 verlor «CBS Evening News» sogar 15 Prozent vom werberelevanten Publikum. Diese Zuschauerzahlen untermauern, dass das konservative Publikum von Sendern wie Fox News nicht zurückerobert werden kann. Derzeit gerät auch der US-Präsident in Schieflage, weil er gemeinsam mit Israel einen Krieg gegen den Iran führt. Die Umfragedaten sind abgestürzt, weshalb Trump auch die NATO um Hilfe bittet. Die amerikanischen Fernsehzuschauer wollen Nachrichten, keine Propaganda aus dem Weißen Haus.