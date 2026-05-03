TF1 startet Historienserie «Lété 36» im Mai

TF1 setzt im Mai auf große Event-Fiction: Die neue Serie «Lété 36» startet am Montag, 18. Mai 2026, zur Primetime um 21:10 Uhr. Die sechsteilige Produktion entsteht in Zusammenarbeit mit Netflix und wird von Quad Drama produziert. Zum Ensemble gehören unter anderem Julie de Bona, Sofia Essaïdi, Nolwenn Leroy und Miou-Miou. Die Serie wurde von Marie Deshaires und Catherine Touzet geschrieben und von Fred Garson inszeniert.
Im Mittelpunkt steht der Sommer 1936 in Nizza, einer Zeit tiefgreifender gesellschaftlicher Veränderungen in Frankreich. Mit der Einführung des bezahlten Urlaubs strömen erstmals auch Arbeiterfamilien an die mondäne Côte dAzur sehr zum Missfallen der wohlhabenden Oberschicht, die ihre exklusiven Rückzugsorte bedroht sieht. In diesem Spannungsfeld treffen unterschiedliche Lebensrealitäten aufeinander.
Die Handlung konzentriert sich auf vier Frauen aus verschiedenen sozialen Schichten, die durch einen Mordfall in einem luxuriösen Hotel miteinander verbunden werden. Das Verbrechen im Hôtel Riviera zieht weitreichende Konsequenzen nach sich und beeinflusst nicht nur ihre persönlichen Beziehungen, sondern auch ihre gesellschaftliche Stellung.
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