«Soul Mate»: Netflix zeigt internationale Liebesgeschichte ab Mai

Der Streamingdienst Netflix hat den Starttermin für seine neue Drama-Serie «Soul Mate» bekannt gegeben. Die Produktion ist ab dem 14. Mai 2026 weltweit abrufbar und verbindet eine romantische Geschichte mit internationalen Schauplätzen. Hinter dem Projekt steht Shunki Hashizume, der sowohl für das Drehbuch als auch für die Regie verantwortlich zeichnet. Produziert wurde die Serie vom japanischen Studio ROBOT. Für die musikalische Untermalung sorgt unter anderem der Song Our Hearts von STUTS & butaji in Zusammenarbeit mit AiNA THE END.
Im Mittelpunkt stehen zwei junge Männer, deren Leben auf schicksalhafte Weise miteinander verknüpft wird. Ryu, gespielt von Hayato Isomura, verlässt nach einem tragischen Vorfall seine Heimat Japan und landet schließlich im Ausland. Dort trifft er auf den koreanischen Boxer Johan, dargestellt von Ok Taec-yeon. Beide tragen schwere persönliche Erfahrungen mit sich, finden jedoch in ihrer Begegnung Halt und entwickeln eine intensive Verbindung.
Die Serie begleitet die beiden Figuren über einen Zeitraum von zehn Jahren hinweg und führt sie durch Städte wie Berlin, Seoul und Tokio. Dabei stehen nicht nur romantische Momente im Fokus, sondern auch Konflikte, Verluste und schwierige Entscheidungen, die ihre Beziehung immer wieder auf die Probe stellen. «Soul Mate» versteht sich als vielschichtiges Porträt einer außergewöhnlichen Verbindung zweier Menschen. Zum weiteren Ensemble gehören unter anderem Ai Hashimoto, Koshi Mizukami, Yutaro Furutachi, Lee Jae-yi sowie Tomokazu Miura. Mit «Soul Mate» erweitert Netflix sein internationales Serienportfolio um eine weitere aufwendig produzierte Liebesgeschichte mit globalem Setting.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel