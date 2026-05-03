«The Forsytes»: Zweite Staffel kehrt zu PBS zurück

US-Fernsehen

Das Historien-Drama setzt seine Familiengeschichte mit neuen Konflikten und Intrigen fort.

Der US-Public-Broadcaster PBS hat eine zweite Staffel der Serieangekündigt. Die neuen Episoden werden erneut im Rahmen der bekannten Reihe Masterpiece ausgestrahlt und knüpfen an die Ereignisse der ersten Staffel an, die bereits online und über die PBS-App verfügbar ist.Die Serie basiert lose auf den Romanen von John Galsworthy und erzählt die Geschichte einer wohlhabenden viktorianischen Familie, deren Mitglieder zwischen gesellschaftlichen Erwartungen und persönlichen Wünschen hin- und hergerissen sind. Auch in Staffel zwei stehen Themen wie Liebe, Ehrgeiz und Verrat im Mittelpunkt. Zum Ensemble gehören erneut Francesca Annis, Stephen Moyer, Eleanor Tomlinson und Jack Davenport. Ergänzt wird die Besetzung unter anderem durch Millie Gibson, Joshua Orpin, Tuppence Middleton sowie Danny Griffin und Jamie Flatters.Besondere Aufmerksamkeit erhält zudem die Beteiligung von Susan Hampshire, die bereits in der klassischen Verfilmung der 1960er-Jahre mitwirkte und nun in einer neuen Rolle zurückkehrt. Damit schlägt die Produktion eine Brücke zwischen früheren Adaptionen und der modernen Neuinterpretation.