US-Fernsehen

«The Forsytes»: Zweite Staffel kehrt zu PBS zurück

von

Das Historien-Drama setzt seine Familiengeschichte mit neuen Konflikten und Intrigen fort.

Der US-Public-Broadcaster PBS hat eine zweite Staffel der Serie «The Forsytes» angekündigt. Die neuen Episoden werden erneut im Rahmen der bekannten Reihe Masterpiece ausgestrahlt und knüpfen an die Ereignisse der ersten Staffel an, die bereits online und über die PBS-App verfügbar ist.

Die Serie basiert lose auf den Romanen von John Galsworthy und erzählt die Geschichte einer wohlhabenden viktorianischen Familie, deren Mitglieder zwischen gesellschaftlichen Erwartungen und persönlichen Wünschen hin- und hergerissen sind. Auch in Staffel zwei stehen Themen wie Liebe, Ehrgeiz und Verrat im Mittelpunkt. Zum Ensemble gehören erneut Francesca Annis, Stephen Moyer, Eleanor Tomlinson und Jack Davenport. Ergänzt wird die Besetzung unter anderem durch Millie Gibson, Joshua Orpin, Tuppence Middleton sowie Danny Griffin und Jamie Flatters.

Besondere Aufmerksamkeit erhält zudem die Beteiligung von Susan Hampshire, die bereits in der klassischen Verfilmung der 1960er-Jahre mitwirkte und nun in einer neuen Rolle zurückkehrt. Damit schlägt die Produktion eine Brücke zwischen früheren Adaptionen und der modernen Neuinterpretation.



Mehr zum Thema... The Forsytes
Kurz-URL: qmde.de/171353
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger Artikel«Totenfrau» von «Ostfriesensturm» weggeblasen nächster Artikel«Ostfriesensturm» braust nach vorne
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen «Barrabrava»: Zweite Staffel startet im Mai bei Prime Video US-Fernsehen «Savage Mountain»: Sky Documentaries beleuchtet umstrittene Rekordbesteigung US-Fernsehen «Private Eyes West Coast»: The CW bestellt Spin-off mit Jason Priestley US-Fernsehen «Christmas at The Starlight»: Mario Lopez und Tony Danza drehen Weihnachtsfilm US-Fernsehen «Crime and Punishment in America»: PBS zeigt große Doku-Serie über US-Justizsystem US-Fernsehen «Perfect Match»: Netflix zeigt vierte Staffel ab Mitte Mai US-Fernsehen NBC streicht «Brilliant Minds» und «Stumble»

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung