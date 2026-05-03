«Savage Mountain»: Sky Documentaries beleuchtet umstrittene Rekordbesteigung

US-Fernsehen

Die neue Doku erzählt die spektakuläre und kontrovers diskutierte Geschichte der Extrembergsteigerin Kristin Harila.

Der Sender Sky hat für sein Label Sky Documentaries eine neue aufsehenerregende Produktion angekündigt:widmet sich der norwegischen Extrembergsteigerin Kristin Harila und ihrer historischen Besteigung der 14 höchsten Berge der Welt. Die Dokumentation soll noch im Laufe des Jahres 2026 sowohl bei Sky als auch über den Streamingdienst NOW ausgestrahlt werden.Im Mittelpunkt steht Harilas Versuch, einen der prestigeträchtigsten Rekorde im Bergsteigen zu brechen. Während Expeditionen auf die sogenannten Achttausender üblicherweise mehrere Monate dauern, gelang es ihr, alle 14 Gipfel in nur 92 Tagen zu erklimmen. Damit halbierte sie die bisherige Bestmarke von Nirmal Purja und schrieb gemeinsam mit ihrem nepalesischen Partner Tenjen Lama Sherpa Geschichte.Doch die Dokumentation zeichnet nicht nur den sportlichen Triumph nach, sondern widmet sich auch der Kontroverse, die kurz darauf weltweit für Schlagzeilen sorgte. Aufnahmen vom Berg K2 zeigten eine Gruppe von Bergsteigern, die an einem schwer verletzten pakistanischen Träger vorbeigingen. In der Folge geriet Harila massiv in die Kritik, da ihr vorgeworfen wurde, in ihrem Rekordversuch über einen sterbenden Mann hinweg gestiegen zu sein. Die Debatte löste eine internationale Diskussion über Ethik, Verantwortung und Ehrgeiz im Extremsport aus.Regie führt Even Sigstad, produziert wurde das Projekt von Filip Christensen (Field Productions) in Zusammenarbeit mit Full Story Films, der Dokumentareinheit von Sky News. Hinter den Kulissen sind zudem mehrere Executive Producer beteiligt, darunter Vesna Cudic und Marina Zenovich.Kristin Harila sagte: Diese Besteigung hat mein Leben auf unvorhergesehene Weise verändert, mit Folgen, die ich bis heute verarbeite  aber sie hat mich auch zu Lama geführt, dessen Vertrauen und Freundschaft ich nie vergessen werde. Während in den Medien bereits viel darüber berichtet wurde, räumt «Savage Mountain» den Teilen der Geschichte Raum ein, die bisher ungehört geblieben sind. Ich hoffe, dass das Publikum am Ende ein tieferes Verständnis für das Gesamtbild gewinnt.Hayley Reynolds, Leiterin der Dokumentarfilm-Redaktion bei Sky, sagte: «Savage Mountain» geht über die Schlagzeilen hinaus und kombiniert intimen Zugang mit bisher unveröffentlichtem Filmmaterial, um die Geschichte im Zentrum einer außergewöhnlichen und komplexen Besteigung sowie die darauf folgenden Ereignisse zu beleuchten. Wir sind stolz darauf, mit Field Productions und Full Story Films zusammenzuarbeiten, um die Geschichte von Kristins und Lamas rekordverdächtiger Besteigung zu Sky Documentaries zu bringen.