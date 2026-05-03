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Das Erste setzt auf Kanada und Bosnien und Herzegowina

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Am 12. Juni steigt die ARD in die WM-Berichterstattung ein, doch längst nicht alle Spiele laufen im Free-TV.

Nach einem eher zurückhaltenden Gegenprogramm am Vortag schaltet Das Erste am Freitag, 12. Juni, in den WM-Modus. Im Rahmen der «Sportschau» überträgt der Sender um 21.00 Uhr die Partie Kanada gegen Bosnien und Herzegowina aus der Vorrunde der Gruppe B  live aus Toronto. Durch den Abend führt Esther Sedlaczek, die einmal mehr als zentrales Gesicht der ARD-WM-Berichterstattung fungiert. An ihrer Seite steht als Experte Bastian Schweinsteiger, während Philipp Sohmer das Spiel kommentiert. Ergänzt wird die Übertragung durch Audiodeskription und Dolby-Digital-Ton  ein Standard, den die ARD bei großen Sportereignissen inzwischen etabliert hat.

Inhaltlich ist das Duell durchaus interessant: Gastgeber Kanada steht bei der Heim-WM unter besonderem Druck, während Bosnien und Herzegowina als Außenseiter für Überraschungen sorgen könnte. Gerade in einer aufgeblähten Vorrunde mit mehr Teams und Spielen kommt solchen Begegnungen eine größere Bedeutung zu, weil sie oft richtungsweisend für den weiteren Turnierverlauf sind.

Allerdings zeigt sich auch an diesem Tag die fragmentierte Rechte-Situation dieser Mega-WM: Ein Großteil der Spiele läuft exklusiv beim kostenpflichtigen Angebot MagentaTV der Deutsche Telekom. So wird etwa die Partie Südkorea gegen Tschechien, die bereits am frühen Morgen um 4.00 Uhr deutscher Zeit angepfiffen wird, nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Damit setzt sich ein Trend fort, der sich schon bei früheren Turnieren abgezeichnet hat: Während ARD und ZDF weiterhin ausgewählte Topspiele zeigen, wandert ein erheblicher Teil des Turniers hinter die Bezahlschranke.

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