England

Eleventh Hour Films entwickelt Umwelt-Justizdrama

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Die neue Serie widmet sich Klimaschutz vor Gericht  geschrieben von Victoria Asare-Archer.

Die britische Produktionsfirma Eleventh Hour Films arbeitet an einer neuen Legal-Drama-Serie mit ökologischem Fokus. Das Projekt basiert auf dem Buch A Barrister for the Earth von Monica Feria-Tinta und wird von Autorin Victoria Asare-Archer entwickelt, die zuletzt für Netflix-Produktionen wie «Missing You» tätig war.

Im Mittelpunkt der geplanten Serie stehen Anwältinnen und Anwälte, die sich auf Umweltrecht spezialisiert haben und gegen die Folgen des Klimawandels kämpfen. Dabei sollen reale Entwicklungen und juristische Innovationen aufgegriffen werden  etwa der Versuch, Naturrechten vor internationalen Gerichten Geltung zu verschaffen. Feria-Tinta selbst gilt als eine der prägenden Figuren dieses Rechtsgebiets und lieferte mit ihrem Buch die Vorlage für die Dramatisierung.

Das Projekt entsteht in Zusammenarbeit mit der Organisation Climate Spring, die sich der Darstellung von Klimathemen in Film und Fernsehen verschrieben hat. Ziel ist es, ein breiteres Publikum für Fragen von Umweltgerechtigkeit zu sensibilisieren, ohne auf klassische Dramaturgie zu verzichten.

Mehr zum Thema... Missing You
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