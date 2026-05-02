Plum Pictures produziert drei neue Formate für Channel 4

England

Die Produktionsfirma erweitert ihre Präsenz in Großbritannien und sichert sich mehrere neue Aufträge.

Die britische Produktionsfirma Plum Pictures treibt ihre Expansion weiter voran und hat gleich drei neue Serienaufträge bestätigt. Neben einem neuen Standort in Brighton entstehen zwei Formate für Channel 4 sowie eine weitere Produktion für den Schwestersender More4. Für Channel 4 wird das erfolgreiche Ernährungsformatfortgesetzt. Die Sendung mit Tim Spector und Kandi Ejiofor war Anfang des Jahres mit starken 1,7 Millionen Zuschauern gestartet und avancierte zum erfolgreichsten Neustart im 20-Uhr-Slot seit mehreren Jahren. In der neuen Staffel widmen sich die Experten erneut dem Thema stark verarbeitete Lebensmittel und deren Auswirkungen auf die Gesundheit.Zusätzlich entsteht mitein Spin-off, das den Fokus stärker auf Einkaufsentscheidungen legt. Beide Formate werden künftig vom neuen Standort in Brighton produziert und sollen praktische Tipps für eine gesündere Ernährung liefern. Parallel dazu hat die Niederlassung in Bristol die neue Lifestyle-Seriefür More4 realisiert. Moderator Kevin McCloud reist darin quer durch Großbritannien und beleuchtet bedeutende historische Bauwerke  von bekannten Wahrzeichen bis hin zu weniger bekannten Orten. Dabei geht es nicht nur um Architektur, sondern auch um die Frage, welche Gebäude als schützenswert gelten und warum.Kevin McCloud sagte: Unsere gebaute Welt spiegelt wider, wer wir sind  als Einzelpersonen, als Familien, als Nachbarschaften und als Nation. Wir erwarten stillschweigend, dass sie uns sogar sagt, wer wir sind. Welche Teile der Geschichte  sowohl der alten als auch der jüngeren  finden wir also nützlich? Welche Teile bewahren wir, schätzen wir und kämpfen wir dafür, dass sie erhalten bleiben? Sind es unsere von der Aristokratie erbauten Landhäuser, unsere Kühltürme, die von unserer jüngsten industriellen Vergangenheit erzählen, oder der alte Tante-Emma-Laden, den wir jede Woche besuchen? Und wer darf darüber entscheiden? Es war eine große und faszinierende Freude, diese Serie zu produzieren. Und all diese Fragen zu stellen. Ich habe es geliebt. Das überraschende Ergebnis für mich war die Erkenntnis, wie wichtig die öffentliche Meinung mittlerweile wird. Es stellt sich heraus, dass wir uns alle einbringen können  indem wir herausfinden, welche Orte und Gebäude uns wichtig sind, UND dann dabei helfen, sie zu retten.. Ned Williams sagte: In dieser Serie erkundet Kevin die berühmtesten Sehenswürdigkeiten Großbritanniens mit seiner wunderbaren Mischung aus Witz, Herzlichkeit und Intelligenz. Er besucht überraschende versteckte Juwelen: die Gebäude auf Postkarten und Keksdosen, die Orte, für deren Besuch wir sonntags Schlange stehen, und jene, die wir normalerweise gar nicht zu sehen bekommen. Wir glauben, wir kennen sie, aber diese Serie dringt tief in sie hinein und deckt die Geschichten, Kämpfe und Geheimnisse auf, die hinter ihren Mauern verborgen sind. In «Kevin McClouds Listed Britain» geht es darum, was wir retten wollen, warum es wichtig ist und was unsere Gebäude über uns aussagen.Jasper Hone sagte: In fünf Folgen bringt Kevin seine Neugier, sein handwerkliches Wissen und seine unverkennbare Leidenschaft für Gebäude in einige der außergewöhnlichsten Denkmäler der Klasse I und Kategorie A Großbritanniens ein und bietet seltenen Zugang und neue Perspektiven auf Orte, von denen wir glauben, sie bereits zu kennen. Im Kern ist dies ein neuer Blick auf unser Kulturerbe, der fragt, was wir schützen wollen, was wir bereit sind zu verlieren und was unsere Gebäude letztendlich über uns aussagen. Wir freuen uns sehr, mit Plum Pictures aus Bristol zusammenzuarbeiten, um diese ambitionierte und neugierige neue Serie auf More4 zu bringen.