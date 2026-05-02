Sportschau begleitet Mega-WM mit «Deutschland bei der Mega-WM»

Im Umfeld der kommenden Fußball-Weltmeisterschaft setzt Das Erste auf eine umfangreiche Begleitdokumentation: Unter dem Titel «Deutschland bei der Mega-WM» widmet sich Sportschau dem Turnier, das als größte WM aller Zeiten angekündigt wird. Präsentiert wird die Produktion von Esther Sedlaczek und Thomas Hitzlsperger. Die Dokumentation ist am Mittwoch, den 10. Juni, um 20.15 Uhr terminiert.
Die Dokumentation folgt den beiden Hosts auf einer Reise durch die drei Gastgeberländer USA, Kanada und Mexiko. Dabei treffen sie nicht nur auf Fans und lokale Geschichten, sondern auch auf prominente Gesprächspartner wie Marco Reus, Leon Draisaitl sowie Bundestrainer Julian Nagelsmann und Nationalspieler Nico Schlotterbeck. Ergänzt wird das Bild durch Stimmen aus Wirtschaft, Management und Amateurfußball.
Inhaltlich beleuchtet die «Sportschau»-Produktion sowohl die sportliche Vorfreude als auch die kritischen Aspekte des Turniers. Die WM erstreckt sich über fünf Wochen und umfasst mehr als 100 Spiele ein Ausmaß, das nicht nur Begeisterung auslöst. Themen wie steigende Ticketpreise, zunehmende Kommerzialisierung, Belastung der Spieler sowie die politische Lage rücken ebenfalls in den Fokus. Neben den großen Stars widmet sich die Doku bewusst auch den kleineren Geschichten am Rande des Turniers, etwa dem grenzüberschreitenden Fanleben zwischen den USA und Mexiko. So entsteht ein vielschichtiges Gesamtbild, das die Faszination des Turniers ebenso einfängt wie seine Schattenseiten.
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