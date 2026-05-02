TV-News

Sportschau begleitet Mega-WM mit «Deutschland bei der Mega-WM»

von

Esther Sedlaczek und Thomas Hitzlsperger gehen für Das Erste auf große WM-Reise durch Nordamerika.

Im Umfeld der kommenden Fußball-Weltmeisterschaft setzt Das Erste auf eine umfangreiche Begleitdokumentation: Unter dem Titel «Deutschland bei der Mega-WM» widmet sich Sportschau dem Turnier, das als größte WM aller Zeiten angekündigt wird. Präsentiert wird die Produktion von Esther Sedlaczek und Thomas Hitzlsperger. Die Dokumentation ist am Mittwoch, den 10. Juni, um 20.15 Uhr terminiert.

Die Dokumentation folgt den beiden Hosts auf einer Reise durch die drei Gastgeberländer USA, Kanada und Mexiko. Dabei treffen sie nicht nur auf Fans und lokale Geschichten, sondern auch auf prominente Gesprächspartner wie Marco Reus, Leon Draisaitl sowie Bundestrainer Julian Nagelsmann und Nationalspieler Nico Schlotterbeck. Ergänzt wird das Bild durch Stimmen aus Wirtschaft, Management und Amateurfußball.

Inhaltlich beleuchtet die «Sportschau»-Produktion sowohl die sportliche Vorfreude als auch die kritischen Aspekte des Turniers. Die WM erstreckt sich über fünf Wochen und umfasst mehr als 100 Spiele  ein Ausmaß, das nicht nur Begeisterung auslöst. Themen wie steigende Ticketpreise, zunehmende Kommerzialisierung, Belastung der Spieler sowie die politische Lage rücken ebenfalls in den Fokus. Neben den großen Stars widmet sich die Doku bewusst auch den kleineren Geschichten am Rande des Turniers, etwa dem grenzüberschreitenden Fanleben zwischen den USA und Mexiko. So entsteht ein vielschichtiges Gesamtbild, das die Faszination des Turniers ebenso einfängt wie seine Schattenseiten.

Kurz-URL: qmde.de/171313
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelPlum Pictures produziert drei neue Formate für Channel 4 nächster ArtikelBBC und NBCUniversal entwickeln neues Gameshow-Format gemeinsam
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

TV-News «Inside the CIA»: National Geographic blickt hinter die Kulissen der Geheimdienste TV-News ZDF-Nachtprogramm: Doku-Dreierpack über Big Tech und Social Media TV-News Pfingstsonntag im Ersten: Guido Cantz auf Spurensuche und Reitsport aus Aachen TV-News 3sat schickt Zuschauer auf Zeitreise im Luxuszug TV-News «Verborgen unter unseren Städten»: National Geographic erkundet geheime Welten TV-News «Jamie Oliver: BBQ  Einfach genial grillen»: RTL Living setzt auf neues Format TV-News «The Couple Next Door»: RTL Crime zeigt zweite Staffel

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung