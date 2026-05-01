«Jamie Oliver: BBQ  Einfach genial grillen»: RTL Living setzt auf neues Format

Der Pay-TV-Sender RTL Living baut seine Zusammenarbeit mit Starkoch Jamie Oliver weiter aus und bringt mit «Jamie Oliver: BBQ Einfach genial grillen» ein neues Format ins Programm. Die Deutschlandpremiere ist für den 28. Mai um 20.15 Uhr angesetzt, die weiteren Folgen sind am 4. Juni (Fronleichnam) und 11. Juni geplant.
In der ersten Folge widmet sich Oliver ganz dem Thema Grillen und zeigt unter anderem, wie sich ein Steak auf unterschiedliche Arten zubereiten lässt, um verschiedene Aromen und Texturen herauszuarbeiten. Ergänzt wird das Menü durch unkomplizierte Gerichte wie einen Chicken Caesar Salad vom Grill, Lamm-Lollipops sowie die Zubereitung eines ganzen Fisches. Der Fokus liegt dabei typisch für Oliver auf einfachen Techniken, alltagstauglichen Rezepten und einem lockeren Zugang zum Kochen.
Die Sendung basiert auf dem britischen Format «Jamies Ultimate BBQ» und reiht sich in eine lange Liste von Koch- und Lifestyle-Produktionen ein, die Fremantle gemeinsam mit Oliver realisiert hat. Dass immer wieder neue Formate bei RTL Living starten, ist kein Zufall: Die Produktionsfirma steht in enger Verbindung zur RTL-Gruppe und sorgt kontinuierlich für Nachschub an international verwertbaren Lifestyle-Inhalten.
Inhaltlich knüpft das neue Format an den anhaltenden Trend rund um Grillen und Outdoor-Cooking an. Während BBQ in den USA seit Jahrzehnten fest zur Esskultur gehört, hat sich auch in Großbritannien in den vergangenen Jahren eine deutlich vielfältigere Grillkultur entwickelt. Weg vom klassischen Würstchen-Grill, hin zu anspruchsvolleren Gerichten, bei denen Rauch, Marinaden und verschiedene Garmethoden eine größere Rolle spielen genau hier setzt Olivers Sendung an.
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