«Hazbin Hotel»: Prime Video verlängert Serie für finale fünfte Staffel

US-Fernsehen

Die erfolgreiche Animationsserie soll mit einer letzten Staffel zu einem Abschluss kommen.

Der Streamingdienst Prime Video hat die Verlängerung vonbestätigt  zugleich wird die kommende fünfte Staffel auch die letzte sein. Die von Vivienne Medrano entwickelte Serie soll damit einen geplanten Abschluss erhalten. Produziert wird das Format von A24 sowie dem Animationsstudio Bento Box Entertainment in Zusammenarbeit mit FOX Entertainment. Neben der Hauptserie ist auch das Spin-off «Helluva Boss» Teil des sogenannten Hellaverse, das weiter ausgebaut wird.«Hazbin Hotel» erzählt die Geschichte von Charlie, der Prinzessin der Hölle, die versucht, Dämonen zu rehabilitieren, um die Überbevölkerung ihres Reichs zu reduzieren. Mit ihrem ungewöhnlichen Hotelprojekt verfolgt sie die Vision, Seelen in den Himmel zu bringen. Unterstützt wird sie dabei von ihrer Partnerin Vaggie sowie weiteren exzentrischen Figuren wie Angel Dust und dem mysteriösen Radio Demon.Die Serie basiert auf einem ursprünglich 2019 veröffentlichten Pilotfilm, der auf YouTube schnell ein Millionenpublikum erreichte und eine internationale Fangemeinde aufbaute. In der Serienfassung verbindet «Hazbin Hotel» schwarzen Humor mit Musical-Elementen und einer auffälligen visuellen Gestaltung, was maßgeblich zum Erfolg beigetragen hat.