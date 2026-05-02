US-Fernsehen

«Private Eyes West Coast»: The CW bestellt Spin-off mit Jason Priestley

von

Der US-Sender erweitert sein Serienportfolio um einen Ableger der beliebten Krimireihe.

Der US-Network The CW Network hat eine neue Crime-Serie für sein Programm gesichert: «Private Eyes West Coast» (Arbeitstitel) wird noch im Laufe des Jahres starten. Die zehnteilige erste Staffel ist ein Spin-off der erfolgreichen Serie «Private Eyes» und bringt die bekannten Hauptdarsteller zurück. So schlüpfen Jason Priestley und Cindy Sampson erneut in ihre Rollen als Privatdetektive Matt Shade und Angie Everett. Die Handlung setzt nach den Ereignissen der Originalserie an: Das Duo hat sein bisheriges Leben hinter sich gelassen und versucht an der Westküste neu anzufangen  wird jedoch schnell wieder in einen Mordfall verwickelt.

Produziert wird «Private Eyes West Coast» von Lionsgate Television in Zusammenarbeit mit dem Kreativteam Piller/Segan, das bereits hinter der erfolgreichen CW-Serie «Wild Cards» steht. Als Showrunner fungieren Jennifer Kassabian und Sarah Dodd. Priestley ist zudem als Executive Producer beteiligt und übernimmt bei zwei Episoden die Regie.

Inhaltlich verlagert die Serie den Schauplatz von Toronto an die Westküste Nordamerikas. Dort müssen sich die Ermittler ein neues Netzwerk aufbauen und mit ungewohnten Herausforderungen umgehen. Die Fälle führen sie unter anderem in die Wildnis von British Columbia oder in Surfer-Milieus  stets begleitet von einer Mischung aus Humor, Action und klassischer Krimispannung.

Kurz-URL: qmde.de/171349
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger Artikel«Terra X History» blickt auf Marilyn Monroenächster Artikel«Verbotene Bücher»: Doku über Kulturkampf an US-Schulen
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen «Christmas at The Starlight»: Mario Lopez und Tony Danza drehen Weihnachtsfilm US-Fernsehen «Crime and Punishment in America»: PBS zeigt große Doku-Serie über US-Justizsystem US-Fernsehen «Perfect Match»: Netflix zeigt vierte Staffel ab Mitte Mai US-Fernsehen NBC streicht «Brilliant Minds» und «Stumble» US-Fernsehen Blumhouse entwickelt Serien-Adaption von «Sparks» US-Fernsehen «Deal or No Deal»: Banijay bringt Gameshow zurück nach Asien und Europa US-Fernsehen «Hazbin Hotel»: Prime Video verlängert Serie für finale fünfte Staffel

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung