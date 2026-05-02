«Private Eyes West Coast»: The CW bestellt Spin-off mit Jason Priestley

US-Fernsehen

Der US-Sender erweitert sein Serienportfolio um einen Ableger der beliebten Krimireihe.

Der US-Network The CW Network hat eine neue Crime-Serie für sein Programm gesichert:(Arbeitstitel) wird noch im Laufe des Jahres starten. Die zehnteilige erste Staffel ist ein Spin-off der erfolgreichen Serie «Private Eyes» und bringt die bekannten Hauptdarsteller zurück. So schlüpfen Jason Priestley und Cindy Sampson erneut in ihre Rollen als Privatdetektive Matt Shade und Angie Everett. Die Handlung setzt nach den Ereignissen der Originalserie an: Das Duo hat sein bisheriges Leben hinter sich gelassen und versucht an der Westküste neu anzufangen  wird jedoch schnell wieder in einen Mordfall verwickelt.Produziert wird «Private Eyes West Coast» von Lionsgate Television in Zusammenarbeit mit dem Kreativteam Piller/Segan, das bereits hinter der erfolgreichen CW-Serie «Wild Cards» steht. Als Showrunner fungieren Jennifer Kassabian und Sarah Dodd. Priestley ist zudem als Executive Producer beteiligt und übernimmt bei zwei Episoden die Regie.Inhaltlich verlagert die Serie den Schauplatz von Toronto an die Westküste Nordamerikas. Dort müssen sich die Ermittler ein neues Netzwerk aufbauen und mit ungewohnten Herausforderungen umgehen. Die Fälle führen sie unter anderem in die Wildnis von British Columbia oder in Surfer-Milieus  stets begleitet von einer Mischung aus Humor, Action und klassischer Krimispannung.