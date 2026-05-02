«Christmas at The Starlight»: Mario Lopez und Tony Danza drehen Weihnachtsfilm

US-Fernsehen

Great American Media setzt auf ein generationsübergreifendes Familiendrama für die kommende Weihnachtssaison.

Der US-Anbieter Great American Media hat einen neuen Originalfilm für seine Weihnachtsmarke angekündigt:soll im Rahmen von Great American Christmas Premiere feiern und auf mehreren Plattformen des Unternehmens ausgestrahlt werden, darunter Great American Family und Great American Pure Flix.Für die Hauptrollen wurden Mario Lopez, Tony Danza und Dominic Lopez verpflichtet. Besonders bemerkenswert: Lopez und Danza stehen erstmals als Vater und Sohn gemeinsam vor der Kamera. Ergänzt wird diese Konstellation durch Dominic Lopez, der im Film wiederum den Sohn von Mario Lopez spielt und damit eine dreigenerationale Familiengeschichte abbildet.Im Zentrum der Handlung steht ein traditionsreicher Supper Club namens The Starlight, der über Jahrzehnte hinweg als Treffpunkt einer Kleinstadt diente. Frank, gespielt von Tony Danza, plant nach 40 Jahren den Verkauf des Familienbetriebs. Diese Entscheidung bringt mehrere Generationen zusammen und löst eine emotionale Auseinandersetzung über Werte, Herkunft und Zusammenhalt aus. Der Film verbindet klassische Weihnachtsmotive mit Themen wie Familie, Glaube und Tradition.Hinter der Kamera übernimmt Jody Hahn die Regie, während das Drehbuch von Megan Henry Herzlinger und Brian Herzlinger stammt. Produziert wird das Projekt von Mark Roberts und Jeff Stearns, Mario Lopez ist zusätzlich als Executive Producer beteiligt.