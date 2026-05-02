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Pfingstsonntag im Ersten: Gottesdienst und Benefizkonzert aus Stuttgart

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Das Erste zeigt am Vormittag einen Gottesdienst aus Bonn, ehe ein großes Open-Air-Konzert mit prominenter Besetzung folgt.

Der Pfingstsonntag im Das Erste steht ganz im Zeichen von Glaube und Musik. Um 10:00 Uhr überträgt der Sender zunächst den evangelischen Gottesdienst zum Feiertag aus der Lutherkirche in Bonn, bevor um 11:00 Uhr das Benefizkonzert des Bundespräsidenten live vom Stuttgarter Schlossplatz folgt.

Der Gottesdienst steht unter dem Motto Pfingsten und die Kraft zum Leben und wird von Pfarrer Joachim Gerhardt gestaltet. Als besonderer Gast bringt sich Eckart von Hirschhausen mit einer persönlichen Erzählung ein. Die Lutherkirche in Bonn ist ein historisch bedeutsamer Ort: Bereits 1949 fand hier der Festgottesdienst vor der ersten Sitzung des Deutschen Bundestages statt. Musikalisch wird die Feier unter anderem von der Sopranistin Anna Herbst, der Gospelsängerin Chioma Igwe sowie einem Projektchor und Musikerinnen und Musikern des Beethoven Orchesters Bonn begleitet.

Im Anschluss richtet sich der Blick nach Stuttgart, wo das «Benefizkonzert des Bundespräsidenten» auf dem Schlossplatz vor dem Neuen Schloss stattfindet. An der Veranstaltung nehmen auch Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender teil. Seit 2006 wird das Konzert jährlich in wechselnden Bundesländern ausgerichtet und dient einem guten Zweck: 2026 kommen die Erlöse der Kinderstiftung Die Arche sowie dem Verein Herzenssache zugute, die Projekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche unterstützen.

Musikalisch steht die renommierte SWR Big Band im Mittelpunkt, die von prominenten Künstlern begleitet wird. Max Mutzke arbeitet seit Jahren eng mit der Band zusammen und ist ebenso Teil des Line-ups wie Fola Dada. Ergänzt wird das Ensemble durch den Saxophonisten Jakob Manz und den Jazztrompeter Joo Kraus. Die musikalische Leitung übernimmt der schwedische Jazzmusiker Magnus Lindgren. Moderiert wird das Open-Air-Event von Siham El-Maimouni.

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