Primetime-Check

Freitag, 01. Mai 2026

Felix Maier von 02. Mai 2026, 10:04 Uhr

Keine Sonder-Programmierungen für den 1. Mai! Das Erste bleibt dramatisch, das Zweite will einen Krimi und neben «Let's Dance» und den «besten Comedians» gibt es privat Spielfilme.

Im Ersten konnte man sich bei «Praxis mit Meerblick - Leinen los» über 3,64 Millionen Zuschauer ab 20:15 Uhr freuen. Der Marktanteil lag bei 17,4 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen kam man mit 0,29 Millionen auf 8,6 Prozent kommen. Das ZDF hatte hier deutlich die Nase vorn, «Der Alte» sammelte 4,23 Millionen Zuschauer und so 20,3 Prozent am Markt ein. Der Anteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 5,2 Prozent. Ab 21:15 Uhr schaltete das Zweite zu «SOKO Leipzig», es verweilten 3,07 Millionen Zuschauer und damit 14,8 Prozent Marktanteil. Das Erste sollte erst ab 21:45 Uhr zu «Ostsee für Sturköppe» übergeben, hier blieben 2,09 Millionen Zuschauer an den Bildschirmen, es wurden 11,7 Prozent erreicht.



Der Feiertag bot im Privaten das Duell «Let's Dance» gegen «Die besten Comedians Deutschlands» zwischen RTL und Sat.1. Zumindest kommt das einen Show-Duell am "nächsten". Der Bällchensender hatte mit 0,93 Millionen Zuschauern und 0,28 Millionen Umworbenen eine klare Niederlage in der Tasche. Die Marktanteile lagen hier bei 4,7 Prozent am Gesamtmarkt und 8,3 Prozent bei der Zielgruppe. Das Angebot vom Köln-Sender zog mit 2,41 Millionen Zuschauern deutlich mehr, die Zielgruppe schaffte mit 0,44 Millionen Werberelevanten überzeugende 14,2 Prozent am Markt. Insgesamt waren 13,9 Prozent drin.



Bei ProSieben und RTLZWEI hieß es «Bob Marley: One Love» gegen «London Has Fallen», zudem spielte Kabel Eins mit «Rocky 4 - Der Kampf des Jahrhunderts» mit. ProSieben kam auf 0,72 Millionen Zuschauer und 3,5 Prozent am Markt. Die Zielgruppe sollte sich mit 0,20 Millionen Umworbene zeigen, so waren 6,0 Prozent drin. RTLZWEI war davon jeweils entfernt - im positiven Sinne. Der Action-Film holte starke 0,89 Millionen Zuschauer in die Grünwald-Primetime, 4,3 Prozent wurden erreicht. Die Zielgruppe besserte das Geschehen zudem auf, 0,27Millionen Werberelevante sorgten für mustergültige 8,1 Prozent. Kabel Eins sichert sich Platz drei, der «Rocky»-Streifen kam mit 0,70 Millionen Zuschauern auf insgesamt 3,4 Prozent Marktanteil. Die Zielgruppe sollte mit 0,18 Millionen auf 5,4 Prozent beheimatet sein.



VOX ist mitunter der klare Verlierer der Feiertags-Primetime. Schwache 0,50 Millionen Zuschauer kam für eine Folge «Goodbye Deutschland! Die Auswanderer» zusammen. Aus der Zielgruppe sorgten hier 0,19 Millionen werberelevante Zuschauer für einen Marktanteil von immerhin 5,6 Prozent, insgesamt waren 2,4 Prozent drin. Im Ersten konnte man sich beiüber 3,64 Millionen Zuschauer ab 20:15 Uhr freuen. Der Marktanteil lag bei 17,4 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen kam man mit 0,29 Millionen auf 8,6 Prozent kommen. Das ZDF hatte hier deutlich die Nase vorn,sammelte 4,23 Millionen Zuschauer und so 20,3 Prozent am Markt ein. Der Anteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 5,2 Prozent. Ab 21:15 Uhr schaltete das Zweite zu, es verweilten 3,07 Millionen Zuschauer und damit 14,8 Prozent Marktanteil. Das Erste sollte erst ab 21:45 Uhr zuübergeben, hier blieben 2,09 Millionen Zuschauer an den Bildschirmen, es wurden 11,7 Prozent erreicht.Der Feiertag bot im Privaten das Duellgegenzwischen RTL und Sat.1. Zumindest kommt das einen Show-Duell am "nächsten". Der Bällchensender hatte mit 0,93 Millionen Zuschauern und 0,28 Millionen Umworbenen eine klare Niederlage in der Tasche. Die Marktanteile lagen hier bei 4,7 Prozent am Gesamtmarkt und 8,3 Prozent bei der Zielgruppe. Das Angebot vom Köln-Sender zog mit 2,41 Millionen Zuschauern deutlich mehr, die Zielgruppe schaffte mit 0,44 Millionen Werberelevanten überzeugende 14,2 Prozent am Markt. Insgesamt waren 13,9 Prozent drin.Bei ProSieben und RTLZWEI hieß esgegen, zudem spielte Kabel Eins mitmit. ProSieben kam auf 0,72 Millionen Zuschauer und 3,5 Prozent am Markt. Die Zielgruppe sollte sich mit 0,20 Millionen Umworbene zeigen, so waren 6,0 Prozent drin. RTLZWEI war davon jeweils entfernt - im positiven Sinne. Der Action-Film holte starke 0,89 Millionen Zuschauer in die Grünwald-Primetime, 4,3 Prozent wurden erreicht. Die Zielgruppe besserte das Geschehen zudem auf, 0,27Millionen Werberelevante sorgten für mustergültige 8,1 Prozent. Kabel Eins sichert sich Platz drei, der «Rocky»-Streifen kam mit 0,70 Millionen Zuschauern auf insgesamt 3,4 Prozent Marktanteil. Die Zielgruppe sollte mit 0,18 Millionen auf 5,4 Prozent beheimatet sein.VOX ist mitunter der klare Verlierer der Feiertags-Primetime. Schwache 0,50 Millionen Zuschauer kam für eine Folgezusammen. Aus der Zielgruppe sorgten hier 0,19 Millionen werberelevante Zuschauer für einen Marktanteil von immerhin 5,6 Prozent, insgesamt waren 2,4 Prozent drin.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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