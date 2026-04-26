Primetime-Check

Samstag, 25. April 2026

Mario Thunert von 26. April 2026, 09:21 Uhr

Konnte die neue ProSieben-Show den anderen das Leben schwer machen, oder erlebte sie selbst eine schwere Geburt?

Die meisten Älteren konnten sich am Samstag einigen auf «Lost in Fuseta - Ein Krimi aus Portugal: Weiße Fracht»: Die höchsten Zahlen beim Gesamtpublikum fuhr er also ein, der Krimi im Ersten Deutschen Fernsehen, welcher ab 20.15 Uhr auf erfreuliche 20,6 Prozent bei insgesamt 4,13 Millionen kam - eine Leistung, die den Primetime-Sieg ermöglichte, aber eine ganze Ecke unter fünf Millionen verblieb, und damit auch unter der Leistung stärkerer Samstags-Krimis. Bei den 14-49-Jährigen konnte die Produktion nur mittelmäßig performen, hier waren 7,0 Prozent bei einer dazugehörigen Reichweite von 0,20 Millionen drin. Der zweite Teil des Krimis sank um 21.45 Uhr weiter auf 3,59 Millionen und 19,5 Prozent gesamt wie 4,8 Prozent (0,15 Millionen) der Jüngeren.



Das «Die Giovanni Zarrella Show» auf und sicherte damit einen passablen Platz zwei beim Gesamtpublikum. Die Zarrella-Sendung kam auf einen Anteil von soliden 15,2 Prozent, die Reichweite blieb mit 2,88 Millionen allerdings unter der Drei-Millionen-Marke. Bei den Jüngeren kam die Programmierung auf Augenhöhe zu «Deutschland sucht den Superstar» auf einem etwas enttäuschendem Niveau und wies mäßige 9,0 Zielgruppen-Prozent auf. Insgesamt sahen den Gesangs-Abend 1,33 Millionen zu mittelprächtigen 6,9 Prozent.



Für eigenes Dafürhalten ordentlich hielt sich «Asterix & Obelix im Reich der Mitte» lief. Auf für den Kanal zufriedenstellendem Level von 8,0 Zielgruppen-Prozent durch 0,24 Millionen bewegte sich das Werk. Insgesamt lediglich 0,90 Millionen zu überschaubaren 4,5 Prozent fühlten sich angesprochen. «Die Wolke» fiel solide aus, weil der Anteil sich auf wirklich respektable 7,4 Prozent durch 0,22 Millionen in der Zielgruppe bewegte. Insgesamt waren lediglich 0,57 Millionen und recht schmale 2,9 Prozent zugegen.



Die neue Show «Staying Alive - Stars singen mit Legenden» kam bei «James Bond 007 - Der Spion, der mich liebte» dürftig ab. Jene mobilisierte nur 4,7 Zielgruppen-Prozent zu 0,14 Millionen. Am Gesamtmarkt 0,77 Millionen zu verhaltenen 3,9 Prozent waren dabei. Bezüglich der 14-49-Jährigen war man mit der Leistung sogar noch hinter dem «Zoomania» erfreuliche 5,6 Prozent durch 0,17 Millionen Jüngere einfuhr. Mit Abstand letzter wurde wiederholt Kabel Eins mit «FBI: Special Crime Unit». Mit Folge eins maue 3,3 Zielgruppen-Prozent (0,09 Millionen) standen auf dem Tableau, anschließend zumindest passabel erhöhte 4,5 Prozent wegen 0,15 Millionen. Gesamt maximal 0,66 Millionen und unauffällige 3,2 Prozent verfolgten die Crime-Geschichten. Die meisten Älteren konnten sich am Samstag einigen auf: Die höchsten Zahlen beim Gesamtpublikum fuhr er also ein, der Krimi im Ersten Deutschen Fernsehen, welcher ab 20.15 Uhr auf erfreuliche 20,6 Prozent bei insgesamt 4,13 Millionen kam - eine Leistung, die den Primetime-Sieg ermöglichte, aber eine ganze Ecke unter fünf Millionen verblieb, und damit auch unter der Leistung stärkerer Samstags-Krimis. Bei den 14-49-Jährigen konnte die Produktion nur mittelmäßig performen, hier waren 7,0 Prozent bei einer dazugehörigen Reichweite von 0,20 Millionen drin. Der zweite Teil des Krimis sank um 21.45 Uhr weiter auf 3,59 Millionen und 19,5 Prozent gesamt wie 4,8 Prozent (0,15 Millionen) der Jüngeren.Das ZDF fuhr gestern dagegen eine neue Folge vonauf und sicherte damit einen passablen Platz zwei beim Gesamtpublikum. Die Zarrella-Sendung kam auf einen Anteil von soliden 15,2 Prozent, die Reichweite blieb mit 2,88 Millionen allerdings unter der Drei-Millionen-Marke. Bei den Jüngeren kam die Programmierung auf Augenhöhe zu RTL , weil überdurchschnittliche, jedoch einstellige 9,1 Prozent (0,27 Millionen) heraussprangen. In Puncto Reichweite war RTL identisch unterwegs (0,27 Millionen). Dort lief die Castingshowauf einem etwas enttäuschendem Niveau und wies mäßige 9,0 Zielgruppen-Prozent auf. Insgesamt sahen den Gesangs-Abend 1,33 Millionen zu mittelprächtigen 6,9 Prozent.Für eigenes Dafürhalten ordentlich hielt sich Sat.1 , wo die Wiederholunglief. Auf für den Kanal zufriedenstellendem Level von 8,0 Zielgruppen-Prozent durch 0,24 Millionen bewegte sich das Werk. Insgesamt lediglich 0,90 Millionen zu überschaubaren 4,5 Prozent fühlten sich angesprochen. RTLZWEI schnitt ebenfalls überdurchschnittlich ab für seine Relationen. Denn der Zuspruch für den Katastrophen-Filmfiel solide aus, weil der Anteil sich auf wirklich respektable 7,4 Prozent durch 0,22 Millionen in der Zielgruppe bewegte. Insgesamt waren lediglich 0,57 Millionen und recht schmale 2,9 Prozent zugegen.Die neue Showkam bei ProSieben zum Auftakt nur auf sehr enttäuschende Zahlen. Für den Start setzte es eine triste Reichweite von 0,19 Millionen Werberelevanten, die die Relationen auf magere 6,2 Prozent brachten. Insgesamt liefs für die neue Show-Programmierung im Angesicht 0,69 Millionen zu 3,6 auch mangelhaft für eigene Verhältnisse. Die rote Kugel schnitt mit der Agenten-Programmierungdürftig ab. Jene mobilisierte nur 4,7 Zielgruppen-Prozent zu 0,14 Millionen. Am Gesamtmarkt 0,77 Millionen zu verhaltenen 3,9 Prozent waren dabei. Bezüglich der 14-49-Jährigen war man mit der Leistung sogar noch hinter dem Disney Channel , der miterfreuliche 5,6 Prozent durch 0,17 Millionen Jüngere einfuhr. Mit Abstand letzter wurde wiederholt Kabel Eins mit. Mit Folge eins maue 3,3 Zielgruppen-Prozent (0,09 Millionen) standen auf dem Tableau, anschließend zumindest passabel erhöhte 4,5 Prozent wegen 0,15 Millionen. Gesamt maximal 0,66 Millionen und unauffällige 3,2 Prozent verfolgten die Crime-Geschichten.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

vorheriger Artikel

nächster Artikel