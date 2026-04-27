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«Ein sehr gutes Quiz» vom Schloss: Leichte Steigerung, aber nicht die Speerspitze

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Schloss Bröllin in Fahrenwalde war die gestrige Location der Live-Show.

ProSieben zeigt inzwischen wieder neue Folgen von «Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)», dieses Mal um 20:15 Uhr an vier Sonntagen in Folge. Bei der Rückkehr waren es bei den Werberelevanten letzte Woche gesunkene 0,42 Millionen, die sehen wollten, wie das Experiment weitergeht. Sie bescherten überdurchschnittliche, aber sicher nicht euphorische 10,8 Prozent, die den zweitschwächsten Wert in der Geschichte des Formats bedeuteten. Und sieben Tage später?

Gestern vom Schloss Bröllin (Fahrenwalde) stieg die Resonanz bei den Werberelevanten ganz leicht an auf 0,43 Millionen, die die Geschehnisse verfolgten. Sie brachten der Produktionsfirma Florida einen Anteil von ziemlich soliden 11,0 Prozent, die im Vergleich zu den erfolgreichsten Samstags-Ausgaben allerdings weiterhin nicht die Speerspitze markieren. Vom Anteil reichte dies dennoch zum zweiten Rang hinter dem Tatort, während RTL knapp dahinter lag, aber die leicht höhere Reichweite zeitigte - ProSieben sendete deutlich länger. Insgesamt waren bei Joko & Klaas 0,64 Millionen Einschaltende zugegen, die ganz magere 3,2 Prozent mitbrachten.

Schwestersender Sat.1 hatte an diesem Sonntag ebenfalls Rückgänge wegzustecken, aber eher am Morgen. Dort wurde erneut das «Frühstücksfernsehen am Sonntag» auf Sendung gelassen. Das Einschaltverhalten der Umworbenen belief sich auf gesunkene und letztlich ungewohnt enttäuschende 5,0 Prozent bei 0,06 Millionen Werberelevanten, die weit entfernt waren von der Zweistelligkeit. Uninteressant auch nicht die Performance bei der Gesamtzuschauerschaft, welche wenigstens durchwachsene 4,7 Prozent am Markt für die Sendung herausholte - 0,29 Millionen insgesamt waren dabei.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
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