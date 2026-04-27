Disney Channel zeigt neue Folgen von «SuperKitties»

Beim Disney Channel stehen neue Episoden von «SuperKitties» in den Startlöchern. Die deutsche TV-Premiere der frischen Folgen aus der dritten Staffel ist für Montag, den 22. Juni 2026, ab 6.10 Uhr geplant. Die rund 22-minütigen Episoden richten sich vor allem an ein jüngeres Publikum und setzen auf eine Mischung aus Action, Humor und kindgerechten Botschaften.
Im Mittelpunkt der Serie stehen die Kätzchen Bitsy, Ginny, Sparks und Buddy, die auf den ersten Blick wie gewöhnliche Haustiere wirken. Sobald jedoch Gefahr droht, verwandeln sie sich in die SuperKitties und nehmen es mit allerlei Schurken auf. In den neuen Folgen verlassen sie erstmals ihre gewohnte Umgebung und erleben Abenteuer im Kittydale-Dschungel, wo sie auf ihre neue Freundin Willa treffen.
Auch die Gegenspieler bekommen Verstärkung: Neben bekannten Figuren wie Mr. Welpenpfote oder Zsa-Zsa treten neue Gegner wie die sogenannten Glamsters auf, die mit ihren modischen Plänen für Chaos sorgen. Die SuperKitties begegnen diesen Herausforderungen mit neuen Kräften, Teamgeist und viel Einfühlungsvermögen.
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