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«Hitster» bleibt enttäuschend - «Jungle Cruise» immerhin zweistellig

Mario Thunert von 27. April 2026, 09:14 Uhr

Die Zukunftsaussichten für das Musik-Quiz mit Elton haben sich nach ansehnlichem Start rapide verschlechtert.

Am gestrigen Sonntag zeigte «Jungle Cruise» aus 2021. Die Hauptrollen in der Abenteuer-Action übernahmen Emily Blunt und Dwayne Johnson. Das Duo will einen sagenumwobenen Baum finden, der angeblich über unglaubliche Heilkräfte verfügt. Bei den Kritikerinnen und Kritikern heimste das Werk passable, aber nicht feierliche Bewertungen ein. Die Quoten konnten sich vor diesem Hintergrund sehen lassen...



Anhand einer Resonanz von immerhin zweistelligen 10,3 Prozent Quotenanteil (0,46 Millionen) am Markt der Leute von 14-49 lässt sich hier ein zumindest akzeptables Interesse für RTL-Verhältnisse feststellen. Vom Anteil reichte dies zum dritten Rang hinter ARD und



Enttäuschend hingegen verblieb das neue Musik-Quiz «Hitster» am Vorabend: Die von Elton präsentierte Show verharrte weiter in der Einstelligkeit ob ausbaufähiger 8,6 Prozent und 0,25 Millionen Umworbenen. Schon letzte Woche krachte die Sendung in die Einstelligkeit und wies sogar noch niedrigere 7,6 Prozent auf. Gestartet war man noch mit deutlich erbaulicheren Anteilen von guten 13,0 Prozent durch 0,47 Millionen. Auch insgesamt konnte das Musik-Quiz in dieser Woche übrigens keinen Blumentopf gewinnen, weil es bei 4,8 Prozent und 0,89 Millionen stecken blieb. Am gestrigen Sonntag zeigte RTL die Blockbuster-Wiederholungaus 2021. Die Hauptrollen in der Abenteuer-Action übernahmen Emily Blunt und Dwayne Johnson. Das Duo will einen sagenumwobenen Baum finden, der angeblich über unglaubliche Heilkräfte verfügt. Bei den Kritikerinnen und Kritikern heimste das Werk passable, aber nicht feierliche Bewertungen ein. Die Quoten konnten sich vor diesem Hintergrund sehen lassen...Anhand einer Resonanz von immerhin zweistelligen 10,3 Prozent Quotenanteil (0,46 Millionen) am Markt der Leute von 14-49 lässt sich hier ein zumindest akzeptables Interesse für RTL-Verhältnisse feststellen. Vom Anteil reichte dies zum dritten Rang hinter ARD und ProSieben , während RTL aber die leicht höhere Reichweite als Joko & Klaas zeitigte - ProSieben sendete deutlich länger. Und wie sahs beim Gesamtpublikum aus? Hier lief es anhand 1,76 Millionen, die zu 7,8 Prozent überleiteten, auch in Ordnung für die Kölner.Enttäuschend hingegen verblieb das neue Musik-Quizam Vorabend: Die von Elton präsentierte Show verharrte weiter in der Einstelligkeit ob ausbaufähiger 8,6 Prozent und 0,25 Millionen Umworbenen. Schon letzte Woche krachte die Sendung in die Einstelligkeit und wies sogar noch niedrigere 7,6 Prozent auf. Gestartet war man noch mit deutlich erbaulicheren Anteilen von guten 13,0 Prozent durch 0,47 Millionen. Auch insgesamt konnte das Musik-Quiz in dieser Woche übrigens keinen Blumentopf gewinnen, weil es bei 4,8 Prozent und 0,89 Millionen stecken blieb.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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