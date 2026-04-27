«Duell um die Geld» wird fortgesetzt

2024 wurde «Das Duell um die Geld» neu aufgelegt in erster Linie fürs Joyn-Streaming. Aber auch linear bei ProSieben fanden die frisch produzierten Ausgaben Verwendung, und zwar in der Late-Prime am Montag, wo sie auch teils auch tatsächlich ansehnliche Quoten knapp in der Zweistelligkeit holte. 2025 wurde das Revival mit einer zweiten Staffel bedacht, die am Mittwoch nach einer schwachen Chris Tall-Show aber deutlich Federn lassen musste. Dennoch geht es auch 2026 weiter für die Marke.
Denn wie jetzt aus Ticket-Verkäufen hervorgeht, werden im Juni wieder neue Folgen aufgezeichnet. Konkret vom 23. Juni bis zum 3. Juli entstehen insgesamt acht frische Ausgaben. Produziert wird wie gewohnt auf dem Studiogelände in Berlin Adlershof. Auch auf dem Posten der Moderation bleibt alles beim Alten - Oliver Kalkofe fungiert erneut als Host und Spielleiter.
Dass es weitergehen würde für die Marke, war zwar realistisch, aber auch nicht selbstredend. Denn quotentechnisch lief die zweite Revival-Staffel im letzten Jahr phasenweise nicht mehr sonderlich prickelnd - zumindest linear. Teilweise ließen die Anteile auf eine magere Zone von vier und fünf Prozent in der Zielgruppe nach. Passiert ist dies im Anschluss an den Vollflop «Chris Talls "Chris du mich berühmt" Show». Mit besserem Lead-In durch «Joko & Klaas gegen ProSieben» waren an einzelnen Terminen aber auch ordentlichere Werte um neun und zehn Prozent drin. Für die nächste Runde gilt es also, ein beständigeres Vorprogramm zu schaffen.
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