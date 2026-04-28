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Netflix startet Dreharbeiten zu «Nine Queens» mit Álvaro Morte

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Die neue Serie adaptiert den argentinischen Kultfilm und verlegt die Handlung ins Krisenjahr 2012 nach Madrid.

Netflix hat den Produktionsstart der neuen Serie «Nine Queens» bekannt gegeben. Die Adaption des gleichnamigen argentinischen Films von Fabián Bielinsky entsteht derzeit in Madrid und wird von Álvaro Morte und Patrick Criado angeführt. Beide Darsteller sind unter anderem aus «Money Heist» bekannt.

Die Handlung spielt im Jahr 2012, mitten in der spanischen Wirtschaftskrise. Im Zentrum stehen der erfahrene Betrüger Marcos und der junge, finanziell angeschlagene Juan, die sich zufällig begegnen und zunächst kleinere Tricks durchziehen. Schnell entwickelt sich daraus jedoch ein weit größerer Coup: der Verkauf gefälschter Briefmarken  der sogenannten Nine Queens  an einen skrupellosen Geschäftsmann.

Die Serie versteht sich nicht nur als klassischer Heist-Stoff, sondern auch als Spiegel einer Gesellschaft in der Krise, in der sich die Grenzen zwischen Tätern und Opfern zunehmend verwischen. Neben Morte und Criado gehören unter anderem Aura Garrido und José Coronado zur Besetzung. Entwickelt wurde «Nine Queens» von Xosé Morais und Víctor Sierra, die auch als Autoren und Executive Producer fungieren. Regie führen Álex Rodrigo und Jorge Saavedra.



Mehr zum Thema... Money Heist Nine Queens
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