Luca Poloni wird Digital- und KI-Chef bei ProSiebenSat.1

Köpfe

Unter ihm erscheint ein weitreichenderer Einsatz von Künstlicher Intelligenz wahrscheinlich. Zudem greift der italienische Einfluss im Konzern auf immer breiterer Ebene Raum.

Der Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE hat heute Luca Poloni mit Wirkung zum 1. Mai 2026 für eine Amtszeit von drei Jahren zum Group Chief Operating Officer (COO) und Mitglied des Vorstands ernannt. Mit dieser Ernennung reagiere der Konzern laut eigenen Angaben auf eine zunehmende Bedeutung von Technologie, digitalen Geschäftsmodellen, Daten und künstlicher Intelligenz für die zukünftige Entwicklung des Konzerns. In seiner Funktion als COO wird Luca Poloni das Growth & Digital Business, Technologie, Data & AI, Content Operations, Distribution und Human Resources verantworten.Luca Poloni kam bereits im Oktober 2025 zu ProSiebenSat.1. Seitdem arbeitet er dem Unternehmen zufolge mit dem Vorstandsvorsitzenden Marco Giordani an "strategischen und operativen Prioritäten". Somit soll er zur Umsetzung der Wachstums- und Transformationsstrategie von ProSiebenSat.1 beitragen. Von außen betrachtet, erscheint vor allem ein weitreichenderer Einsatz von Künstlicher Intelligenz wahrscheinlich, um in weiteren Bereichen zu sparen. Zudem greift der italienische Einfluss im Konzern auf immer breiterer Ebene Raum.Luca Poloni hat laut Mitteilung inzwischen 30 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Technologie, Innovation und digitale Transformation. In den letzten zehn Jahren hatte er verschiedene Führungspositionen innerhalb der MFE-Gruppe inne; zuletzt war er als Group Chief Technology Officer (CTO) für die Bereiche IT, Digital und Rundfunktechnik verantwortlich.Maria Kyriacou, Vorsitzende des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE: Im Zuge der Transformation von ProSiebenSat.1 gewinnen Innovation, Technologie und KI konzernweit zunehmend an Bedeutung als entscheidende Erfolgsfaktoren. Mit Luca Poloni holen wir herausragende Fachkompetenz in diesen Bereichen in den Vorstand. Seine umfassende operative Erfahrung und seine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Umsetzung komplexer Transformationsprozesse werden uns erheblich dabei helfen, unsere Strategie präzise und zügig umzusetzen.Marco Giordani, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE: In den vergangenen Monaten haben wir die Weichen für die strategische Ausrichtung von ProSiebenSat.1 gestellt  nun liegt unser Fokus auf der Umsetzung. Mit Luca Poloni als COO und Bob Rajan als CFO im Vorstand sowie Henrik Pabst als Chief Content Officer und Nicola Lussana als CEO der Seven.One Media haben wir das richtige Führungsteam, um die operative Umsetzung weiter zu stärken und die Transformation von ProSiebenSat.1 voranzutreiben.