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Glänzende Performance für vorletzten Austro-«Tatort»

Mario Thunert von 27. April 2026, 08:55 Uhr

Fast acht Millionen Interessierte verfolgten ein der letzten Ermittlungen des Wiener Duos.

Vorletzter Fall mit Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser alias Moritz Eisner und Bibi Fellner: In dem 38. gemeinsamen Wien-«Tatort» ermittelte das eingespielte Duo in einer Jugendwohngruppe. Zu sehen gewesen ist das alles genauer gesagt am Sonntag, den 26. April 2026 um 20.15 Uhr unter dem Zusatz "Gegen die Zeit". Das Buch zu der Geschichte schrieben Hermann Schmid und Katharina Mückstein. Letztgenannte zeichnete auch für die Regie verantwortlich.



Blickt man auf die Sehbeteiligung des vorletzten Falls, kann eine standesgemäße Performance attestiert werden, die gen acht Millionen lag. Insgesamt 7,60 Millionen zu bärenstarken 30,9 Prozent Marktanteil waren dabei  natürlich langten sie auch zur Primetime-Führung beim Gesamtpublikum. Beim jüngeren Publikum kam man derweil knapp über die Million: 1,03 Millionen brachten weit überdurchschnittliche und auch hier führende 21,4 Prozent. Übergeordnet kann die ARD damit absolut zufrieden sein.



Anschließend kam «Caren Miosga». Verfolgen wollten die politischen Diskussionen noch 2,65 Millionen Menschen bei merklich gesunkenen aber noch soliden 13,7 Prozent Anteil am Gesamtmarkt - dennoch hätte die Talkerin durchaus besser vom starken Lead-In profitieren können. Von den 14-49-Jährigen waren es auch noch massiver reduzierte 8,9 Prozent ob 0,34 Millionen, die noch etwas über den Normwerten der Anstalt zu suchen waren, allerdings einen deutlichen Abfall ausmachten. Vorletzter Fall mit Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser alias Moritz Eisner und Bibi Fellner: In dem 38. gemeinsamen Wien-ermittelte das eingespielte Duo in einer Jugendwohngruppe. Zu sehen gewesen ist das alles genauer gesagt am Sonntag, den 26. April 2026 um 20.15 Uhr unter dem Zusatz "Gegen die Zeit". Das Buch zu der Geschichte schrieben Hermann Schmid und Katharina Mückstein. Letztgenannte zeichnete auch für die Regie verantwortlich.Blickt man auf die Sehbeteiligung des vorletzten Falls, kann eine standesgemäße Performance attestiert werden, die gen acht Millionen lag. Insgesamt 7,60 Millionen zu bärenstarken 30,9 Prozent Marktanteil waren dabei  natürlich langten sie auch zur Primetime-Führung beim Gesamtpublikum. Beim jüngeren Publikum kam man derweil knapp über die Million: 1,03 Millionen brachten weit überdurchschnittliche und auch hier führende 21,4 Prozent. Übergeordnet kann die ARD damit absolut zufrieden sein.Anschließend kam. Verfolgen wollten die politischen Diskussionen noch 2,65 Millionen Menschen bei merklich gesunkenen aber noch soliden 13,7 Prozent Anteil am Gesamtmarkt - dennoch hätte die Talkerin durchaus besser vom starken Lead-In profitieren können. Von den 14-49-Jährigen waren es auch noch massiver reduzierte 8,9 Prozent ob 0,34 Millionen, die noch etwas über den Normwerten der Anstalt zu suchen waren, allerdings einen deutlichen Abfall ausmachten.

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© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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