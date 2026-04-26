Mit diesen Quoten kann «Staying Alive» nicht überleben

Bereits vor einiger Zeit kündigte ProSieben eine neue Gesangs-Show mit virtual Reality-Effekten an. Gestern am 25. April wurde es konkret. In «Staying Alive - Stars singen mit Legenden» performten Musikstars der Gegenwart im Duett mit bekannten Künstlern der Musikgeschichte: Whitney Houston, Elvis Presley, Amy Winehouse und Freddie Mercury. Die Moderation übernahm Thore Schölermann, der sein Pensum zuletzt deutlich reduziert hatte. Doch vor wie vielen Interessierten hostete er?
Der Auftakt der neuen Show war nun sehr ernüchternd unterwegs: Die Sendung sicherte sich nur enttäuschend blasse 6,2 Prozent durch 0,19 Millionen Fernsehzuschauer in der Zielgruppe - das ist ein bedenkliches Resultat zum Auftakt. Will die Sendung ihre Zukunftsperspektive verbessern, wird sie sich mit ihrer zweiten Ausgabe deutlich steigern müssen. Insgesamt standen nur 0,69 Millionen auf dem Papier, das führte zu dünnen 3,6 Prozent. Im Anschluss sendete ProSieben eine alte Folge «Schlag den Star». Die Folge holte nur 0,03 Millionen umworbene Zuschauer und mickrige 2,0 Prozent. Bei den Älteren standen reduzierte 0,19 Millionen auf dem Papier, der Marktanteil lag bei sehr zähen 2,6 Prozent.
Tagsüber gab es bei den Unterföhringern abermals «Die Simpsons» in Dauerrotation zum Wiederkäuen. Die dazugehörigen Prozentwerte bei den Werberelevanten bewegten sich zunächst in einer kaum messbaren Dimension um 0,1 und 2,0 Prozent bei 0,00 bis 0,02 Millionen. Später ging es über fünf und sieben Prozent dann aber bis zu den Nachrichten sogar auf Zweistellige Zahlen mit soliden 11,5 Prozent (0,13 Millionen). Nach der News-Unterbrechung um 18.00 Uhr sanken die Anteile der gelben Familie dann etwas und fielen auf mäßige bis passable sieben und acht Prozent zurück (maximal 0,20 Millionen). Die Resultate mit Bezug zur Gesamtzuschauerschaft beliefen sich auf eine sehr niedrige Flughöhe um 0,5 und 1,9 Prozent bei 0,03 Minimum und maximal 0,22 Millionen.
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