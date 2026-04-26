Giovanni punktet live aus Göttingen - fällt aber unter drei Millionen

Giovanni Zarrella lud gestern zu einer weiteren Live-Ausgabe seiner Musikshow «Die Giovanni Zarrella Show» ein und ließ diverse Schlagersternchen auftreten im ZDF. Übertragen wurde die Show aus Göttingen. Location war die dortige Lokhalle. Konnte die Produktion damit wieder über drei Millionen steigen, nachdem die letzte Ausgabe dies mit 3,08 Millionen geschafft hatte?
Am Morgen danach steht fest: Mit der Ausgabe trieb es Zarrella nun nicht mehr über die Marke von drei Millionen. Konkret waren etwas gesunkene 2,88 Millionen zu dennoch weiter klar soliden 15,2 Prozent einzuholen. Im Endeffekt brachten die aktuellen Zahlen am Gesamtmarkt Platz zwei hinter dem ARD-Krimi. Während man bei der Gesamtzuschauerschaft damit klar hinter den ARD-Krimi zurückstecken musste, war man bei den 14-49-Jährigen mit guten 9,1 Prozent (0,27 Millionen) auf Augenhöhe zu RTL unterwegs, wo der Casting-Recall in der Einstelligkeit feststeckte.
Danach war es ein spätes «Heute Journal» im ZDF, das ab 23.15 Uhr vor noch 2,33 Millionen und vitalen 18,8 Prozent insgesamt berichtete. Die 14-49-Jährigen sahen die News-Sendung zu anhaltend guten 9,9 Prozent (0,23 Millionen). Gegen halb zwölf kam «Das aktuelle Sportstudio» schließlich auf vorzeigbare 16,2 Prozent durch 1,32 Millionen wie beständige 9,7 Prozent der Jüngeren durch 0,17 Millionen von ihnen.
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