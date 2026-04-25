Primetime-Check

Arzt-Serie oder Krimi-Reihe? Comedians oder tanzende Promis? Musik-Film oder Action-Klassiker? Was lieferte am Freitagabend ab?

Im öffentlich-rechtlichen Primetime-Vergleich bekam esmitzu tun. Der Krimi hatte klar die Nase vorn, 4,43 Millionen Zuschauer ab drei Jahren katapultierten das Zweite auf einen Marktanteil von 20,3 Prozent.hatte mit 3,31 Millionen Zuschauern und einer Quote von 15,2 Prozent ebenfalls einen guten Abend. Weniger deutlicher wurde der Unterschied bei den 14- bis 49-Jährigen, im Ersten kamen 0,21 Millionen Jüngere auf 5,8 Prozent des Marktes umher, das Zweite kam mit 0,22 Millionen auf 6,2 Prozent. Das Blatt wendete sich ab 21:45 Uhr nicht. Im Ersten kamen dieauf 2,20 Millionen Zuschauer und damit auf eine Quote von 10,9 Prozent, das ZDF schaltete mit 3,48 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 16,1 Prozent zur. Der Krimi im Zweiten hielt die junge Reichweite bei 0,20 Millionen, das Erste fiel auf 0,19 Millionen ab. Somit veränderte sich der Marktanteil im Ersten auf 5,1 Prozent, im Zweiten waren 5,2 Prozent drin.Im privaten gab es das Spielfilm-Duell zwischen ProSieben und RTLZWEI. Grünwald spielteein, die rote Sieben wolltezeigen. Das Biopic über Queen und Freddie Mercury holte in Unterföhring 0,95 Millionen Zuschauer ab, das brachte 4,6 Prozent. Der Action-Schlager mit Bruce Willis war mit 0,79 Millionen Zuschauern und 3,8 Prozent gar nicht so weit entfernt. In der Zielgruppe sah es vergleichbar aus. ProSieben schaffte 0,26 Millionen Umworbene und damit 7,3 Prozent - in Grünwald wollten 0,19 Millionen und damit 5,2 Prozent folgen.Mit deutlich größerer Aufmerksamkeit zeigte RTL die einzige klassische Show am gestrigen Abend.kam auf 2,86 Millionen Zsuchauer und daher starke 14,9 Prozent am TV-Markt. Die Zielgruppe dominierte gleichermaßen, mit 0,59 Millionen Umworbenen waren exzellente 17,0 Prozent möglich. Dahinter zeigte sich am ehesten, abgesehen von den Filmen, noch Sat.1. Mitholte der Bällchensender 0,79 Millioen Zuschauer ab, das waren immerhin 3,8 Prozent des Marktes. Die Zielgruppe lieferte mit 0,27 Millionen Werberelevanten gute 7,6 Prozent ab.VOX beschloss zum Freitagabend aufzu setzen. Das lief mit 0,68 Millionen Zuschauern recht ordentlich, auch die 0,22 Millionen Umworbenen können sich sehen lassen. Die Quoten lagen bei 3,2 und 6,1 Prozent. Zu guter Letzt lief bei Kabel Eins in der Primetime eine Folge von. Das True Crime-Angebot begeisterte 0,44 Millionen Zuschauer und erzielte damit einen Marktanteil von 2,0 Prozent. In der Zielgruppe waren 0,08 Millionen Werberelevante bereitgestanden, die Quote lag damit bei 2,2 Prozent. Das ist mehr als ausbaufähig.