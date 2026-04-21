Primetime-Check

Montag, 20. April 2026

Mario Thunert von 21. April 2026, 09:46 Uhr

Für «Kommissar Rex» galt es, nicht ins Mittelmaß zu rutschen, für «First Dates Hotel», nicht in diesem zu starten - und doch tendierten beide Formate in diese Richtung.

Beginnen wir auch zum Start in diese Woche gewohnt bei der Gesamtzuschauerschaft: Diesbezüglich war es das Zweite Deutsche Fernsehen mit der neuen Krimi-Reihe «Im Grunde Mord - Blutsbande», die die höchste Reichweite holte. Denn die Produktion holte dominante 5,83 Millionen, ganz starke 25,2 Prozent ab drei Jahren resultierten daraus. Die Jüngeren waren in enttäuschender Anzahl vertreten  nur 5,2 Prozent bei 0,21 Millionen wurden gemessen.



RTL mit «Wer wird Millionär?» war von der Gesamtreichweite zwar dahinter, aber auf einem schön gesteigerten Level. Jauch fuhr also für «Deutschland, deine Gärten mit Maria Furtwängler» am Gesamtmarkt nicht. Sie wies bloß 2,15 Millionen auf, welche zu blass einstelligen 9,3 Prozent führten. In der jüngeren Gruppe war man hingegen etwas überdurchschnittlicher unterwegs, weil 0,34 Millionen immerhin ordentliche 8,9 Prozent brachten.



Bei den Jüngeren zumindest respektabel Sat.1: Dort durchlief «Kommissar Rex» eine noch passable zweite Comeback-Folge, die allerdings ein paar Federn lassen musste. Der Anteil belief sich auf mittlere 8,0 Prozent durch 0,31 Millionen in der Zielgruppe. Übergeordnet waren 1,42 Millionen und akzeptable 6,3 Prozent zugegen. Dahinter auf Augenhöhe «Ich - Einfach unverbesserlich 2» mittelprächtig im Feld. Der Streifen ließ die Resonanzen bei unauffälligen 7,3 Prozent und 0,29 Millionen. Am Gesamtmarkt 0,52 Millionen zu ganz mageren 2,3 Prozent sahen zu. Die rote Kugel war mit dem Auftakt zu «First Dates Hotel» ausbaufähig zugegen, weil bei der Ausstrahlung ebenfalls 7,3 Zielgruppen-Prozent (0,28 Millionen) heraussprangen, die ok sind, mehr aber auch nicht. Am Gesamtmarkt mobilisierte die Dating-Sendung 0,77 Millionen zu verhaltenen 3,5 Prozent.



Noch vernünftig für eigene Verhältnisse schnitt Kabel Eins mit dem Thriller «Der Anschlag» ab, denn er mobilisierte überdurchschnittliche 5,9 Zielgruppen-Prozent zu 0,22 Millionen. Insgesamt waren 1,04 Millionen zu respektablen 4,8 Prozent dabei - dass Kabel die Millionen-Marke reißt, ist längst keine Selbstverständlichkeit. Am Ende fand sich «Die Geissens», die sich wenigstens konstant auf ausbaufähigem Niveau hielten. Konkret 0,16 Millionen der 14-49-Jährigen kamen für die erste Ausgabe zusammen und bescherten ihr einen immerhin vertretbaren Anteil in Höhe 4,0 Prozent. Die Performance bei den älteren Zuschauenden lässt bloß auf sehr schmale 2,1 Prozent durch 0,49 Millionen bemessen. Der Töchter-Ableger «Davina & Shania  We Love Monaco» duplizierte die Zielgruppen-Leistung anschließend exakt. Beginnen wir auch zum Start in diese Woche gewohnt bei der Gesamtzuschauerschaft: Diesbezüglich war es das Zweite Deutsche Fernsehen mit der neuen Krimi-Reihe, die die höchste Reichweite holte. Denn die Produktion holte dominante 5,83 Millionen, ganz starke 25,2 Prozent ab drei Jahren resultierten daraus. Die Jüngeren waren in enttäuschender Anzahl vertreten  nur 5,2 Prozent bei 0,21 Millionen wurden gemessen.RTL mitwar von der Gesamtreichweite zwar dahinter, aber auf einem schön gesteigerten Level. Jauch fuhr also für RTL ganz tolle 14,9 Prozent ein, weil er 3,02 Millionen aufwies. 0,55 Millionen zu schönen 15,5 Prozent waren es in der Jüngeren Gruppe - klarer Sieg in dieser Gruppe. Mithalten konnte insgesamt die ARD-Dokuam Gesamtmarkt nicht. Sie wies bloß 2,15 Millionen auf, welche zu blass einstelligen 9,3 Prozent führten. In der jüngeren Gruppe war man hingegen etwas überdurchschnittlicher unterwegs, weil 0,34 Millionen immerhin ordentliche 8,9 Prozent brachten.Bei den Jüngeren zumindest respektabel Sat.1: Dort durchliefeine noch passable zweite Comeback-Folge, die allerdings ein paar Federn lassen musste. Der Anteil belief sich auf mittlere 8,0 Prozent durch 0,31 Millionen in der Zielgruppe. Übergeordnet waren 1,42 Millionen und akzeptable 6,3 Prozent zugegen. Dahinter auf Augenhöhe ProSieben und VOX: Erstgenannter Kanal stand mit der Animations-Wiederholungmittelprächtig im Feld. Der Streifen ließ die Resonanzen bei unauffälligen 7,3 Prozent und 0,29 Millionen. Am Gesamtmarkt 0,52 Millionen zu ganz mageren 2,3 Prozent sahen zu. Die rote Kugel war mit dem Auftakt zuausbaufähig zugegen, weil bei der Ausstrahlung ebenfalls 7,3 Zielgruppen-Prozent (0,28 Millionen) heraussprangen, die ok sind, mehr aber auch nicht. Am Gesamtmarkt mobilisierte die Dating-Sendung 0,77 Millionen zu verhaltenen 3,5 Prozent.Noch vernünftig für eigene Verhältnisse schnitt Kabel Eins mit dem Thrillerab, denn er mobilisierte überdurchschnittliche 5,9 Zielgruppen-Prozent zu 0,22 Millionen. Insgesamt waren 1,04 Millionen zu respektablen 4,8 Prozent dabei - dass Kabel die Millionen-Marke reißt, ist längst keine Selbstverständlichkeit. Am Ende fand sich RTLZWEI mit, die sich wenigstens konstant auf ausbaufähigem Niveau hielten. Konkret 0,16 Millionen der 14-49-Jährigen kamen für die erste Ausgabe zusammen und bescherten ihr einen immerhin vertretbaren Anteil in Höhe 4,0 Prozent. Die Performance bei den älteren Zuschauenden lässt bloß auf sehr schmale 2,1 Prozent durch 0,49 Millionen bemessen. Der Töchter-Ablegerduplizierte die Zielgruppen-Leistung anschließend exakt.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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