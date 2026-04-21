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Neuer ZDF-Krimi: Im Grunde erfolgreich

Mario Thunert von 21. April 2026, 08:55 Uhr

Ein Mann stürzt an den Externsteinen im Teutoburger Wald in die Tiefe und stirbt - so geht eine weitere Ermittlungsreihe los.

Gestern (20. April) kam es im «Im Grunde Mord» an, deren Debüt-Fall unter dem Titelzusatz "Blutsbande" firmierte. Die Hauptrollen übernehmen übrigens Hannah Plaß, Jakob Benkhofer und Ann-Kathrin Kramer. Konnten sie ein weiteres Erfolgsmodell unter den Krimis bilden?



Blickt man auf die Sehbeteiligung des Premieren-Falls, muss dies klar bejaht werden  insgesamt 5,83 Millionen zu richtig starken 25,2 Prozent Marktanteil kamen zustande  standesgemäße Resonanzen für einen ZDF-Krimi und natürlich der klare Gesamtsieg. Das jüngere Publikum war indessen nur in einer Größenordnung von enttäuschenden 5,2 Prozent und 0,21 Millionen zugegen. Später ging das «Heute Journal» mit den aktuellsten Infos auf Sendung. Der Berichterstattung vertrauten wiederum 3,61 Millionen Menschen bei weiter klar überdurchschnittlichen 17,5 Prozent Anteil am Gesamtmarkt. Von den 14-49-Jährigen waren es immerhin mäßig passable 7,6 Prozent bei 0,29 Millionen.



Bei der ARD-Konkurrenz handelte es sich um 20.15 Uhr um die Natur-Doku «Deutschland, deine Gärten mit Maria Furtwängler». Insgesamt deutlich unterlegene 2,15 Millionen Leute des Gesamtpublikums waren lediglich dabei und beförderten einen einstelligen Marktanteil von blassen 9,3 Prozent zur Anstalt, womit man hinter «Hart aber fair» noch mehr ab auf 1,62 Millionen zu schlechten 7,3 Prozent bzw. 0,26 Millionen Junge und mittelprächtige 6,6 Prozent. Ab 22.50 Uhr kam die Doku «Konfrontation: Markus Feldenkirchen trifft Philipp Amthor» auf überschaubare 8,7 Prozent gesamt und vernünftige 8,6 Prozent der Jüngeren. Verantwortlich waren dafür 1,00 sprich 0,18 Millionen. Gestern (20. April) kam es im ZDF zu einer Krimi-Premiere. Denn bei den Mainzern stand erstmals die Ausstrahlung der neuen Reihean, deren Debüt-Fall unter dem Titelzusatz "Blutsbande" firmierte. Die Hauptrollen übernehmen übrigens Hannah Plaß, Jakob Benkhofer und Ann-Kathrin Kramer. Konnten sie ein weiteres Erfolgsmodell unter den Krimis bilden?Blickt man auf die Sehbeteiligung des Premieren-Falls, muss dies klar bejaht werden  insgesamt 5,83 Millionen zu richtig starken 25,2 Prozent Marktanteil kamen zustande  standesgemäße Resonanzen für einen ZDF-Krimi und natürlich der klare Gesamtsieg. Das jüngere Publikum war indessen nur in einer Größenordnung von enttäuschenden 5,2 Prozent und 0,21 Millionen zugegen. Später ging dasmit den aktuellsten Infos auf Sendung. Der Berichterstattung vertrauten wiederum 3,61 Millionen Menschen bei weiter klar überdurchschnittlichen 17,5 Prozent Anteil am Gesamtmarkt. Von den 14-49-Jährigen waren es immerhin mäßig passable 7,6 Prozent bei 0,29 Millionen.Bei der ARD-Konkurrenz handelte es sich um 20.15 Uhr um die Natur-Doku. Insgesamt deutlich unterlegene 2,15 Millionen Leute des Gesamtpublikums waren lediglich dabei und beförderten einen einstelligen Marktanteil von blassen 9,3 Prozent zur Anstalt, womit man hinter ZDF und auch noch ein Stück hinter RTL lag. Etwas überdurchschnittlicher hingegen die Lage bei den Jüngeren, die zumindest zu ordentlichen 8,9 Prozent (0,34 Millionen) die Ausstrahlung wählten. Danach fielnoch mehr ab auf 1,62 Millionen zu schlechten 7,3 Prozent bzw. 0,26 Millionen Junge und mittelprächtige 6,6 Prozent. Ab 22.50 Uhr kam die Dokuauf überschaubare 8,7 Prozent gesamt und vernünftige 8,6 Prozent der Jüngeren. Verantwortlich waren dafür 1,00 sprich 0,18 Millionen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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