Quotennews

Rolle rückwärts? «Die besten Comedians Deutschlands» lassen nach

Felix Maier von 18. April 2026, 13:53 Uhr

In der Vorwoche legten «Die besten Comedians Deutschlands» mustergültige Quoten vor - eine Woche später ist von dem positiven Trend wenig bis nichts mehr übrig.

Doch nur eine zufällig gute Woche? Am Freitag in der Vorwoche holte die Sat.1-Show «Die besten Comedians Deutschlands» nach einingen Wochen mit sinkenden Reichweiten und Quoten einen Achtungserfolg. 0,89 Millionen Zuschauer sorgten für gute 4,3 Prozent, in der Zielgruppe ging es hoch auf 0,33 Millionen und durchweg überzeugende 9,1 Prozent am entsprechenden Markt. Leider - aus Sicht des Senders aus Unterföhring - hielt der positive Trend für nur eine Woche an. Am gestrigen Freitag holte die Comedy-Show lediglich 0,68 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ab. Damit ging es einen ganzen Prozentpunkt zurück auf 3,3 Prozent am Markt.



In der Zielgruppe schmälerte sich das Interesse ebenfalls, es ging zurück auf 0,25 Millionen Umworbene und damit prozentual zurück auf einen Anteil von 7,3 Prozent. Das klingt vorerst nach nicht viel - ist jedoch nach einigen RTL-Shows die beste private Leistung bei den 14- bis 49-Jährigen vom gestrigen Tag. Beschweren braucht man sich hier bei der bunten Kugel keinesfalls. Wo Kritik durchaus erlaubt sein dürfte, ist beim Folgeprogramm.



Ab 22:55 Uhr ging «Promi Taste». Das lief mit 0,11 Millionen Zuschauern schlichtweg schlecht, die Quote von 1,3 Prozent ist kein schöner Abschluss für den Tag. Noch schlimmer präsentierte sich die Zielgruppe - mit lediglich 0,06 Millionen Werberelevanten verweilten schmale 3,2 Prozent beim Bällchensender. Doch nur eine zufällig gute Woche? Am Freitag in der Vorwoche holte die Sat.1-Shownach einingen Wochen mit sinkenden Reichweiten und Quoten einen Achtungserfolg. 0,89 Millionen Zuschauer sorgten für gute 4,3 Prozent, in der Zielgruppe ging es hoch auf 0,33 Millionen und durchweg überzeugende 9,1 Prozent am entsprechenden Markt. Leider - aus Sicht des Senders aus Unterföhring - hielt der positive Trend für nur eine Woche an. Am gestrigen Freitag holte die Comedy-Show lediglich 0,68 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ab. Damit ging es einen ganzen Prozentpunkt zurück auf 3,3 Prozent am Markt.In der Zielgruppe schmälerte sich das Interesse ebenfalls, es ging zurück auf 0,25 Millionen Umworbene und damit prozentual zurück auf einen Anteil von 7,3 Prozent. Das klingt vorerst nach nicht viel - ist jedoch nach einigen RTL-Shows die beste private Leistung bei den 14- bis 49-Jährigen vom gestrigen Tag. Beschweren braucht man sich hier bei der bunten Kugel keinesfalls. Wo Kritik durchaus erlaubt sein dürfte, ist beim Folgeprogramm.Ab 22:55 Uhr ging Sat.1 in eine Wiederholung von. Das lief mit 0,11 Millionen Zuschauern schlichtweg schlecht, die Quote von 1,3 Prozent ist kein schöner Abschluss für den Tag. Noch schlimmer präsentierte sich die Zielgruppe - mit lediglich 0,06 Millionen Werberelevanten verweilten schmale 3,2 Prozent beim Bällchensender.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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