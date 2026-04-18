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«First Dates» - Negativ-Rekord für Roland Trettl

Felix Maier von 18. April 2026, 14:16 Uhr

Was war da denn los? Roland Trettl fällt mit seiner Show «First Dates - Ein Tisch für zwei» am gestrigen Freitag komplett durch.

Die ersten Nachweise konnten erbracht werden - während es in der Bundesrepublik wärmer wird, schwinden die TV-Zahlen. Das unrühmliche Paradebeispiel für diesen Umstand ist wohl die gestrige Leistun von «First Dates - Ein Tisch für zwei». Die seit langen Jahre etablierte VOX-Marke konnte am gestrigen Freitag lediglich 0,26 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zum Verweilen motivieren. Die böse Quote für



Was bereits schlecht kling, wird beim Blick auf den Kontext noch viel schlimmer. 2018 hat VOX die ersten Folgen von «First Dates» über den Äther geschickt - noch nie waren weniger Zuschauer mit dabei. Am 01. Mai 2025 waren es mal bereits 0,26 Millionen, da war dann mit 2,4 Prozent immerhin die Quote noch etwas freundlicher. Bei diesem Brett war der VOX-Vorabend sichtlich gekennzeichnet. «Das perfekte Dinner» schraubte die Gesamtreichweite ab 19 Uhr dennoch auf 0,51 Millionen hoch, prozentual brachte das jedoch lediglich einen Sprung auf 3,1 Prozent.



In der Zielgruppe verdoppelte sich die Reichweite, mit 0,12 Millionen Umworbenen waren dann noch 6,3 Prozent drin. Für die Pre-Primetime-Show war das schlichtweg ein enorm schwacher Freitag, die Schuld liegt dann jedoch wohl eher im Vorprogramm. Die ersten Nachweise konnten erbracht werden - während es in der Bundesrepublik wärmer wird, schwinden die TV-Zahlen. Das unrühmliche Paradebeispiel für diesen Umstand ist wohl die gestrige Leistun von. Die seit langen Jahre etablierte VOX-Marke konnte am gestrigen Freitag lediglich 0,26 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zum Verweilen motivieren. Die böse Quote für VOX lag damit bei 2,1 Prozent. Die Zielgruppe kann an der Misere nichts retten, 0,06 Millionen Umworbene kamen ab 18 Uhr auf mittelmäßige 4,7 Prozent.Was bereits schlecht kling, wird beim Blick auf den Kontext noch viel schlimmer. 2018 hat VOX die ersten Folgen von «First Dates» über den Äther geschickt - noch nie waren weniger Zuschauer mit dabei. Am 01. Mai 2025 waren es mal bereits 0,26 Millionen, da war dann mit 2,4 Prozent immerhin die Quote noch etwas freundlicher. Bei diesem Brett war der VOX-Vorabend sichtlich gekennzeichnet.schraubte die Gesamtreichweite ab 19 Uhr dennoch auf 0,51 Millionen hoch, prozentual brachte das jedoch lediglich einen Sprung auf 3,1 Prozent.In der Zielgruppe verdoppelte sich die Reichweite, mit 0,12 Millionen Umworbenen waren dann noch 6,3 Prozent drin. Für die Pre-Primetime-Show war das schlichtweg ein enorm schwacher Freitag, die Schuld liegt dann jedoch wohl eher im Vorprogramm.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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