Primetime-Check

Freitag, 17. April 2026

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Ärzte im Ersten, «Der Alte» im Zweiten, tanzende Promis bei RTL und Comedy bei Sat.1. Was hatte der Primetime-Freitag zu bieten und wie lief das?

Der dritte Freitag im April brachte dem Ersten eine Ärzte-Serie und starke 3,46 Millionen Zuschauer ein. «Praxis mit Meerblick - Der Dickkopf» kam damit auf 16,1 Prozent am TV-Markt, aus der Reichweite konnten 0,31 Millionen der Altersklasse 14 bis 49 zugesprochen werden. Damit holte sich die blaue Eins 9,0 Prozent am entsprechenden Markt. Das ZDF konnte bei diesen Zahlen gerade so noch lächeln - viel Vorsprung hatte Mainz jedoch nicht. «Der Alte» holte 4,12 Millionen Zuschauer nach Mainz und damit dennoch den klaren Primetime-Sieg. Sehr schöne 19,2 Prozent am Markt ergaben sich damit, die jüngeren Zuschauer holten mit 0,21 Millionen definierten Zuschauern weniger gefragte 6,3 Prozent ab.

Für den Sieg bei den 14- bis 49-Jährige reichte das jedoch natürlich nicht aus. Hier setzt sich RTL die Krone auf, mit 0,52 Millionen Umworbenen für «Let's Dance». Mit exzellenten 16,3 Prozent Marktanteil überragt RTL die private und öffentlich-rechtliche Konkurrenz, in der Gesamtheit holt der Köln-Sender mit 2,85 Millionen Zuschauern im Schnitt 16,0 Prozent des Marktes ab. In Sachen Gesamtreichweite auf Platz zwei zeigt sich ProSieben mit «Blacklight». Hier ergeben sich 1,04 Millionen Zuschauer und daher 5,0 Prozent am Gesamtmarkt, die Zielgruppe ist mit 0,14 Millionen Umworbenen auf immerhin 4,1 Prozent des Marktes vertreten.

Mit ewtas geringerer Reichweite zeigt sich «Die besten Comedians» bei Sat.1. Beim zweiten Unterföhring-Sender reichen 0,68 Millionen Zuschauer für 3,3 Prozent - 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährige zeigen sich mit 7,3 Prozent am entsprechenden Markt deutlich besser. Die rote Kugel von VOX schickte gestern indes das «Goodbye Deutschland! City-Special» über den Äther. Das Primetime-Format sichert mit 0,55 Millionen mäßige 2,6 Prozent, die 0,20 Millionen Werberlevante bessern das Gesamtbild mit einem Marktantei von 5,9 Prozent sichtlich auf.

RTLZWEI und Kabel Eins sind im privaten Feld dann durchaus etwas abgeschlagen auf den letzten Plätzen zu finden. «Stirb langsam: Jetzt erst recht» kommt aus Grünwald bei 0,46 Millionen Zuschauern und damit nur bei 2,2 Prozent des Marktes an. Kabel Eins will «Mord im Dorf» an den Start bringen und weckt das Interesse bei leicht besseren 0,46 Millionen Zuschauern. Das waren 1,5 Prozent des Marktes. In der Zielgruppe kann RTLZWEI mit 0,15 Millionen und 4,2 Prozent noch den Kopf aus der Schlinge ziehen, der Classics-Sender hat hier wiederum mit 0,12 Millionen und 3,6 Prozent das Nachsehen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
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