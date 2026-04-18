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Zum Geburtstag von Senta Berger: ZDF zeigt «Mama kommt!»

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Der Mainzer Sender ehrt die Schauspielerin mit einer Ausstrahlung ihrer Komödie zur Mittagszeit. Allerdings nur am Samstagmittag.

Schon ab dem 11. April ist der Film «Mama kommt!» im Streaming verfügbar, am Samstag, den 9. Mai strahlt das ZDF ihn um 12.15 Uhr aus. Die 2009 entstandene Produktion stellt Senta Berger in den Mittelpunkt und nutzt den Sendeplatz, um die Schauspielerin mit einem ihrer populären Fernsehfilme zu würdigen.

Im Zentrum der Geschichte steht die erfolgreiche Unfallchirurgin Christiane Fischer (Anja Kling), deren ohnehin turbulenter Alltag als alleinerziehende Mutter durcheinandergerät, als ihre Mutter Luise (Senta Berger) plötzlich vor der Tür steht. Mit großem Selbstbewusstsein und klaren Vorstellungen übernimmt Luise rasch das Kommando im Haushalt  und mischt sich nicht nur in die Einrichtung, sondern auch in das Liebesleben ihrer Tochter ein.

Während Christiane versucht, ihre heimliche Beziehung zu ihrem jüngeren Kollegen Lars zu verbergen, sorgt ihre Tochter Jette im Hintergrund für zusätzliche Verwicklungen, indem sie ihre Mutter kurzerhand in einem Dating-Portal anmeldet. Die Situation eskaliert schließlich, als gleich zwei potenzielle Partner zum Abendessen erscheinen und ein absurdes Konkurrenzduell beginnt. Regisseurin Isabel Kleefeld inszeniert «Mama kommt!» als pointierte Familienkomödie über drei Generationen von Frauen, die sich mit Liebe, Erwartungen und gegenseitigen Missverständnissen auseinandersetzen müssen. Neben Berger und Kling sind unter anderem Jella Haase und Simon Verhoeven zu sehen.

In der Nacht zum Montag wiederholt das ZDF auch ab 01.15 Uhr «An seiner Seite» und «Und alle haben geschwiegen».

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