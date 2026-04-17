«SkyMed» hebt mit vierter Staffel wieder ab

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Die Rettungsdrama-Serie kehrt im Mai mit neuen Folgen bei Paramount+ zurück.

Der Streamingdienst Paramount+ setztfort und veröffentlicht die komplette vierte Staffel am 21. Mai weltweit. Die neuen Episoden führen erneut in den abgelegenen Norden Kanadas, wo Luftrettungsteams oft die einzige medizinische Versorgung darstellen. Die achte Staffel umfasst acht Folgen und bleibt dem Konzept treu, spektakuläre Rettungseinsätze in extremen Umgebungen zu zeigen. Dichter Wald, reißende Flüsse und schwer zugängliche Regionen prägen den Alltag der Crews. Gleichzeitig verschiebt sich der Fokus stärker auf interne Konflikte, denn neue Piloten und Sanitäter sorgen für Spannungen innerhalb des Teams.Zurückkehren werden unter anderem Natasha Calis, Morgan Holmstrom und Aaron Ashmore. Neu dabei ist Lauren Lee Smith als erfahrene Pilotin mit Vergangenheit, die für zusätzliche Dynamik sorgt. Ergänzt wird der Cast durch mehrere neue Figuren, die als unerfahrene Crewmitglieder frischen Wind in die Serie bringen.Die Serie wurde von Julie Puckrin entwickelt und ist von ihrer Schwester und ihrem Schwager inspiriert, die sich bei Einsätzen mit dem Rettungshubschrauber kennengelernt haben. Puckrin fungiert neben Gillian Hormel und Vanessa Piazza als ausführende Produzentin. Effy Papadopoulos ist Produzentin. Koproduzenten sind Lawren Bancroft-Wilson und Bonus Production Services aus Manitoba. Der internationale Vertrieb von «SkyMed» erfolgt durch Paramount Global Content Distribution.