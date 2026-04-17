Ian Katz verlässt Channel 4 nach fast neun Jahren

Köpfe

Der langjährige Content-Chef Ian Katz tritt im Herbst bei Channel 4 ab.

Chief Content Officer Ian Katz wird seinen Posten bei Channel 4 im Herbst 2026 niederlegen. Nach knapp neun Jahren im Amt ist er der bislang am längsten amtierende Programmdirektor in der Geschichte des Senders. Katz prägte in dieser Zeit maßgeblich die strategische Neuausrichtung von Channel 4. Unter seiner Führung entwickelte sich der klassische Broadcaster zunehmend zu einem Streaminganbieter: Der Anteil der Nutzung über digitale Plattformen stieg von rund 20 auf 50 Prozent, bei den unter 34-Jährigen liegt er inzwischen sogar bei 60 Prozent. Gleichzeitig konnte der Sender sowohl im linearen Fernsehen als auch im digitalen Bereich stabile Reichweitenzuwächse erzielen.Programmseitig verantwortete Katz zahlreiche Erfolge, darunter Formate wie «The Piano», «Gogglebox» oder «The Great British Bake Off». Auch fiktionale Produktionen wie «Its a Sin» oder «Help» sowie vielbeachtete Dokumentationen stärkten das Profil des Senders. Darüber hinaus setzte er verstärkt auf neue Talente und innovative Plattformstrategien, etwa mit dem YouTube-Ableger Channel 4.0.Priya Dogra, Geschäftsführerin von Channel 4, sagte: Ian war fast neun Jahre lang eine herausragende kreative Führungskraft bei Channel 4  er ist der dienstälteste Programmchef des Senders. Er hat eine Ära der kreativen Erneuerung geleitet und mutige, unverwechselbare öffentlich-rechtliche Programme mit intellektueller Stringenz, Humor und dem unverkennbaren Channel-4-Funkeln in den Augen geschaffen. Wir werden ihn sehr vermissen, aber ich freue mich, dass er noch einige Monate bei uns bleiben und weiterhin unsere kreative Arbeit, die Auftragsvergabe und die Umsetzung des Programms für 2026 leiten wird.Ian Katz sagte: Es war ein unbeschreibliches Privileg, das talentierte und leidenschaftliche Programmteam von Channel 4 durch eine solche Zeit des Wandels zu führen. Ich bin unglaublich stolz auf das, was wir erreicht haben  von der Vorreiterrolle bei der Entwicklung eines kommerziellen öffentlich-rechtlichen Senders zu einem digitalen Streaming-Unternehmen bis hin zur Unterstützung bahnbrechender Programme und Talente, die ein wenig Freude in das Leben der Zuschauer gebracht haben. Vor allem bin ich stolz darauf, dass Channel 4 nach wie vor so disruptiv und frech ist wie eh und je, Fragen stellt und Geschichten behandelt, die andere Sender und Streaming-Anbieter nicht ansprechen. Das Programmangebot des Senders für 2026 ist stärker denn je, und ich freue mich darauf, seinen anhaltenden Erfolg unter Priyas Führung mitzuverfolgen.